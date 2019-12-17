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中選會告發網友散布假訊息 刑事局逮4人送辦

最新更新：2019/12/17 13:20

（中央社記者黃麗芸台北17日電）刑事局日前接獲中央選舉委員會發函告發，指有網友在臉書發文散布選務人員遭取代可能要換票匭，以及指派李進勇擔任中選會主委恐行政不中立的假消息，循線追查於12日逮4人送辦。

刑事局今天發布新聞稿表示，中選會自11月起陸續發函告發多名網友涉嫌在臉書散布假訊息，相關內容包括「…往年選務一直都是缺人的，怎麼今年在10月初也沒有對外公告，就一批人取代我們！就怕鄉下地方，沒人全程監票。一轉眼整箱票匭換掉，或是一堆植物人躺床者的票，都被抽出…」，以及「…輸光光指派李某某出來擔任中選會的職務，請問大家相信中選會行政會中立嗎…」等。

經台北地檢署指揮刑事局電信偵查大隊接辦處理，已於12日分別在台北市、新竹市、苗栗縣和高雄市查獲涉案散布的3男1女，據了解均為立場偏藍的一般民眾，全案詢後依違反侮辱公署、誹謗、總統副總統選舉罷免法等罪移送北檢偵辦。

刑事局呼籲，散布不實假訊息內容，不僅會誤導社會大眾視聽及虛假訊息氾濫，更讓選舉活動失焦，也會侵害民主意涵，警方將持續溯源不法訊息來源，避免有心人士操控網路。（編輯：張銘坤）1081217

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