失事黑鷹黑盒子 運安會預計1/4解讀完畢

（中央社記者余曉涵台北3日電）運安會執行長官文霖今天表示，預計明天就可以解讀完失事黑鷹直升機的黑盒子，相關解讀結果將會送給國防部，運安會並不會對外公布。

UH-60M黑鷹直升機昨天在新北宜蘭交界山區失事，軍方上午7時挺進山區尋找黑盒子。國防部表示，已在上午10時40分尋獲「失事殘存飛行資料紀錄器FDR（黑盒子）」，將送往國家運輸安全調查委員會釐清肇因。

運安會表示，下午3時2具黑鷹直升機黑盒子已經送達運安會。官文霖說，預計最快明天早上就可以解讀完成，屆時相關結果將會給國防部，運安會不會對外說明或公布。

2具黑盒子分別是飛航紀錄器、語音紀錄器，飛航紀錄器可看到精確飛行軌跡，並可套上雷達資料、飛航資料等，語音紀錄器則可記錄航機內部所有人的對話、機件異常聲音，以及機長與塔台對話。（編輯：葉俐緯）1090103