NBA飛人卡特橫跨4個十年 將成史上第一人

美國職籃NBA的「飛人」卡特即將成為史上第一位在1990年代、2000年代、2010年代、2020年代的4個十年都有出賽紀錄的球員。（圖取自twitter.com/ATLHawks）

（中央社記者林宏翰洛杉磯3日專電）美國職籃NBA的「飛人」卡特（Vince Carter）即將成為史上第一位在1990年代、2000年代、2010年代、2020年代的4個十年都有出賽紀錄的球員。

42歲的卡特宣告打完本季之後引退，從1998年至今打了22個球季，已是NBA史上職業生涯最長壽的球員。隨著2020年到來，身為NBA長青樹的他又將寫下另外一筆「前無古人」的紀錄。

卡特效力的亞特蘭大老鷹今天新年首戰，客場出戰波士頓賽爾蒂克，但以106比109輸球，卡特沒上場。他在2020年的第一場出賽留待明天主場對印第安那溜馬之戰。

卡特今天賽前接受FOX體育台的訪問時，被問到這項紀錄說：「這就像是一個未知的領域。你可能在影片上看過別人破紀錄，但看不到像這樣的破紀錄影片。」

卡特回顧最初踏進NBA的1990年代，「講起那些在NBA歷史上留名的球員，我很幸運跟喬丹（Michael Jordan）、巴克利（Charles Barkley）、歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）在場上對戰，我在90年代起步就跟這些傢伙一起打球」。

卡特說：「跨過這4個十年，我曾跟許多很酷的球員同隊，他們現在有的是教練、有的當上球隊總經理或主席等等，但你也會遇到很多年輕的好球員，有些都可以當我的兒子了。」

卡特說，每一年夏天備戰新球季到來時，最大的目標與挑戰就是要跟這些年紀可以當自己兒子的球員們競爭。能夠在最高層級的殿堂橫跨4個十年，卡特說他心存感激，「擁有這麼多不可思議的時刻」。

卡特這個球季出賽28場，平均上場15分鐘，每場得5.3分、抓2個籃板、送出1次助攻。（編輯：高照芬）1090104