推展NBA貢獻卓著 前總裁史登過世享壽77歲

（中央社紐約1日綜合外電報導）美國職業籃球聯盟NBA表示，聯盟前總裁史登（David Stern）上個月突發腦溢血就醫後，今天過世，享壽77歲。他任職總裁期間領導有方，使NBA在全球受歡迎的程度獲得爆炸性成長。

史登由1984年起任職總裁30年，是NBA任期最長領導人，2014年2月1日才由現任總裁席佛（Adam Silver）接棒。他去年12月在紐約突發腦溢血，接受緊急手術後情況仍然嚴重。

在史登擔任總裁的30年期間，NBA增加了7支球隊，營收更成長超過30倍。

史登擔任總裁期間，球員的平均薪資，也從1984年的25萬美元（約新台幣762萬元），增加到500萬美元（約新台幣1.52億元）。

史登2014年獲選進入美國籃球名人堂（Naismith Memorial Basketball Hall of Fame），之後在2016年進到國際籃球名人堂（International Basketball Hall of Fame）。他退休後獲得「榮譽總裁」的頭銜。（譯者：林治平）1090102