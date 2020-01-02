更多編輯台推薦新聞：
109年元旦新制 6大類變革一次看
生活

109年元旦新制 6大類變革一次看

B型流感病毒與疫苗完全不吻合 醫憂釀流行
生活

B型流感病毒與疫苗完全不吻合 醫憂釀流行

數位專題／回顧2019年30關鍵畫面 哪一幕最讓你觸動心弦
數位專題

數位專題／回顧2019年30關鍵畫面 哪一幕最讓你觸動心弦

圖解國會大選 政黨票投給誰比你想的還重要
互動專題

圖解國會大選 政黨票投給誰比你想的還重要

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞

推展NBA貢獻卓著 前總裁史登過世享壽77歲

最新更新：2020/01/02 07:37
美國職業籃球聯盟NBA前總裁史登日前突發腦溢血就醫，1日過世，享壽77歲。圖為史登2013年出席NBA國際系列賽台北站抵台記者會，獲頒榮譽市鑰。（中央社檔案照片）
美國職業籃球聯盟NBA前總裁史登日前突發腦溢血就醫，1日過世，享壽77歲。圖為史登2013年出席NBA國際系列賽台北站抵台記者會，獲頒榮譽市鑰。（中央社檔案照片）

（中央社紐約1日綜合外電報導）美國職業籃球聯盟NBA表示，聯盟前總裁史登（David Stern）上個月突發腦溢血就醫後，今天過世，享壽77歲。他任職總裁期間領導有方，使NBA在全球受歡迎的程度獲得爆炸性成長。

史登由1984年起任職總裁30年，是NBA任期最長領導人，2014年2月1日才由現任總裁席佛（Adam Silver）接棒。他去年12月在紐約突發腦溢血，接受緊急手術後情況仍然嚴重。

在史登擔任總裁的30年期間，NBA增加了7支球隊，營收更成長超過30倍。

史登擔任總裁期間，球員的平均薪資，也從1984年的25萬美元（約新台幣762萬元），增加到500萬美元（約新台幣1.52億元）。

史登2014年獲選進入美國籃球名人堂（Naismith Memorial Basketball Hall of Fame），之後在2016年進到國際籃球名人堂（International Basketball Hall of Fame）。他退休後獲得「榮譽總裁」的頭銜。（譯者：林治平）1090102

延伸閱讀
2020籃球名人堂候選 布萊恩鄧肯賈奈特波許4人上榜
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報