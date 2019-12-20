2020籃球名人堂候選 布萊恩鄧肯賈奈特波許4人上榜

（中央社洛杉磯19日綜合外電報導）2020年美國籃球名人堂（Naismith Memorial Basketball Hall of Fame）候選名單今天公布，「小飛俠」布萊恩、鄧肯、賈奈特及波許等球星都上榜。

法新社報導，布萊恩（Kobe Bryant）、鄧肯（Tim Duncan）、賈奈特（Kevin Garnett）及波許（Chris Bosh）4人生涯加起來共獲得13座NBA總冠軍、4座NBA例行賽最有價值球員（MVP）獎、5座NBA總冠軍賽MVP獎及59次入選明星賽。

這次候選名單有50人，包括球員和總教練，明年2月14日到16日芝加哥明星賽週將公布決選名單，人數將減至大約12人。入主2020年名人堂的名單將於4月初在亞特蘭大全美大學體育聯盟（NCAA）男籃4強賽期間公布。

波許2016年因血栓問題被迫退休。他表示，很榮幸進入候選名單。這名前邁阿密熱火大將在推特上寫道：「我的職業生涯比預期提早結束，讓我非常受傷。但能和我的英雄們一起被提名入選名人堂，真的是很棒的感覺。」

其他首次獲得提名的人選，包括馬里安（Shawn Marion）、威廉斯（Buck Williams）、伊頓（Mark Eaton）和芬利（Michael Finley）。

名單中也有幾名球員先前曾獲提名但票數不足以入選，包括哈德威（Tim Hardaway）、韓密爾頓（Richard Hamilton）、韋柏（Chris Webber）和華勒斯（Ben Wallace）。

與此同時，獲得提名的總教練群包括艾德曼（Rick Adelman）、卡爾（George Karl）、莫塔（Dick Motta）及湯加諾維奇（Rudy Tomjanovich）。

候選名單中的女性包括擁有3枚美國女子職籃WNBA總冠軍戒的凱希（Swin Cash）、2012年WNBA總冠軍賽MVP凱欽絲（Tamika Catchings）及聖安東尼奧馬刺助理教練哈蒙（Becky Hammon）等人。（譯者：盧映孜/核稿：徐睿承）1081220