無懼挫折 空軍黑鷹再度執行救援任務

（中央社記者王承中台北5日電）空軍在黑鷹失事後隨即停飛救護隊所屬黑鷹，進行天安特檢，但空軍今天在臉書發文表示，昨天空軍第四聯隊獲令派遣黑鷹執行登山客救援任務。空軍表示即使遭遇挫折，仍堅守崗位，執行各項救援任務。

空軍司令部官員今天告訴中央社記者，黑鷹停飛進行天安特檢，主要是針對一般訓練任務停飛，而攸關民眾生命安全的救援任務，仍會有待命機隨時備便。

國軍UH-60M黑鷹直升機2日在新北市山區失事，造成參謀總長沈一鳴在內共8名將士殉職，為確保黑鷹直升機的飛航安全，軍方也隨即下達空軍救護隊所屬的14架黑鷹停飛，並就操控、雷達、動力、結構等系統檢查，進行「天安特檢」。

不過，空軍司令部今天在臉書粉絲專頁發文表示，空軍第四聯隊所屬單位於昨天上午10時49分獲令，派遣嘉義基地黑鷹直升機，前往花蓮山區執行高山症發作的男性登山客救援任務，11時39分時抵達目標區後，11時48分降落山區救援，並於12時22分降落嘉義基地後轉送醫院治療，順利完成救援任務。

司令部指出，空軍秉持愛民助民精神，即使遭遇挫折，仍24小時堅守崗位，執行各項救援任務，保國衛民。（編輯：黃國倫）1090105