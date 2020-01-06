尹崇堯接南山人壽副董事長 外界解讀為接班暖身

潤泰集團總裁尹衍樑獨子尹崇堯代理南山人壽董事長人事案去年12月遭金管會駁回後，已在隔天低調接下副董事長及部分要職。（中央社檔案照片）

（中央社記者劉姵呈台北6日電）潤泰集團總裁尹衍樑獨子尹崇堯代理南山人壽董事長人事案去年12月遭金管會駁回後，已在隔天低調接下副董事長及部分要職，外界解讀提早為接班之路「暖身」。

總保戶數高達623萬人、位居國內第二大壽險公司的南山人壽因「境界新系統」連環失控，金融監督管理委員會去年9月下旬以南山人壽更換資訊系統的決策有諸多疏失，重罰新台幣3000萬元，並將董事長杜英宗停職2年。

南山人壽提出以大股東潤泰集團總裁尹衍樑獨子、董事尹崇堯代理董事長，但在2019年12月12日遭金管會以資歷太淺為由，駁回這項人事案。

不過，南山人壽今天向中央社記者表示，尹崇堯已在去年12月13日經董事會選任為副董事長，且獲董事長授權，可處理公司內外事宜及督導業務執行，並且同時擔任公平待客推展委員會召集人及投資審議委員會主任委員與主席等部分要職。

南山人壽副董事長一職懸缺已久，因此在金管會通過「緩議」尹崇堯代理董事長案後，董事會也立刻決議讓尹崇堯先接下副董事長職位「歷練」；根據規定，副董事長人事案並不需發布重大訊息，因此僅在公司內部公告。

業界人士表示，像是南山壽前董事長杜英宗、全球人壽大股東彭騰德等都也是先擔任副董事長職務，後來才升董事長，因此尹崇堯可能也會循同樣路徑，為將來升任董事長一職「暖身」。

另外，南山人壽改推派高齡85歲在銀行、保險業都具深厚資歷的前日盛金董事長陳棠出任代理董事長，保險局表示，已收到陳棠人事申請案，正在審查是否符合負責人資格條件的金融工作資歷。若通過金管會審核，有可能創下保險業史上年紀最大的蕫事長紀錄。

保險局官員表示，根據規定，保險業董（理）事長應具備至少5年的工作經驗。

南山工會理事長蔡坤穎接受中央社記者電訪表示，新的代理董座與副董皆應有誠意出面解決勞資問題，建立暢通的溝通管道，對於勞資和諧、公司營運才有正面幫助。（編輯：林孟汝）1090106