尹崇堯面試沒過 顧立雄：主因是資歷太淺

（中央社記者劉姵呈台北16日電）尹崇堯未通過南山人壽代理董事長二次面試，外界質疑「年紀太輕」是主因；金管會主委顧立雄今天表示，主要原因是資歷太淺，尹崇堯自英國念書回國就進南山當董事，無其他工作經驗。

金管會12日宣布，年僅36歲的尹崇堯未通過南山人壽代理董事長二次面試，外界質疑「年紀」可能是金管會主要考量，顧立雄今天於立法院財委會會後受訪時表示，尹崇堯自英國念書回國，就進南山當董事，沒有其他工作經驗，他強調，「沒通過尹崇堯面試，主要原因是資歷太淺。」

民進黨立委陳賴素美也詢問，南山13日晚間迅速發布重大訊息公告，改推派高齡85歲在銀行、保險業都具深厚資歷的前日盛金董事長陳棠出任，是否就符合金管會的要求。

顧立雄回應，目前仍未收到南山的人事申請案，金管會會審慎審查，只要符合負責人資格條件的金融工作資歷就可以。他強調，無論是36歲還是85歲，年紀都不是問題，重點在要有足夠的資歷。

陳棠畢業於國立中興大學農學院，現任南山人壽董事與南山產物董事長，不過目前已經辭去南山產物董事長一職，過去較受矚目經歷包括日盛金董事長、土地銀行董事長、台灣土地開發信託公司董事長以及台灣人壽總經理。

也就是說，論專業資歷，陳棠無論在銀行、保險業經驗都相當豐富，且與尹崇堯相差甚多的還有，陳棠今年已經85歲，若通過金管會審核，有可能創下保險業史上年紀最大的蕫事長紀錄。（編輯：黃國倫）1081216