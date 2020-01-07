2020報稅5大重點 同性伴侶首度可合併申報

2020年5月綜所稅申報有5大重點不可不知，包括新增長照扣除額、名模條款、不課稅基本生活費提高、可列報政治捐贈扣除，以及同性伴侶首度可適用合併申報。（中央社檔案照片）

（中央社記者吳佳蓉台北7日電）今年5月綜所稅申報有5大重點不可不知，除新增長照扣除額、名模條款、不課稅基本生活費提高、可列報政治捐贈扣除外，隨去年同婚合法化，同性伴侶今年首度可適用合併申報。

新的一年，中區國稅局替民眾彙整了今年報稅5大重點。

首先是2019年同婚合法化，去年已登記結婚的同性伴侶，今年5月申報綜所稅時，首度可適用合併申報，按規定，結婚首年仍可自行選擇要分開還是合併申報，可在試算後選擇較划算的選項，結婚第2年起則一律要合併申報。

中區國稅局局長宋秀玲說，配合同婚合法，今年相關報稅申報書表及軟體說明已看不到「夫妻」字眼，全面修正為「納稅義務人及配偶」，同性伴侶的申報、計稅，繳稅方式及可享優惠，與其他有配偶家庭完全一致。

其次是新增「長期照顧特別扣除額」，宋秀玲指出，家有一老如有一寶，但家中若有失能長輩照顧可不輕鬆，去年新增長照扣除額後，不論在家照顧、請人照顧或入住長照中心，只要符合衛生福利部公告「須長期照顧之身心失能者」資格，每人每年可定額減除新台幣12萬元，今年5月報稅適用。

宋秀玲提醒，不過，長照扣除額設有排富條款，申報戶適用稅率在20%以上及股利所得較高，已申請分開計稅，或基本所得額超過670萬元者，不得適用；粗估將有29萬人受惠。

再者是新增「薪資所得核實減除費用方案」，俗稱名模條款；薪資收入除可選擇以既有的20萬元薪資所得特別扣除額扣除外，也可選擇就實際支出費用核實減除，但僅限職業專用服裝費、進修訓練費及職業上工具支出等3類費用，各項減除金額上限均為薪資收入3%。

另外，因應每人可支配所得提高，納稅者權利保護法中保障不課稅的「維持基本生活所需費用」2019年由17.1萬提高至17.5萬元，於2020年5月報稅適用；財政部估計，約有5萬戶可因標準提高而受惠，增加釋出減稅利益11.88億元。

今年1月適逢選舉，中區國稅局表示，民眾在2019年如果有對政黨或擬參選人進行捐贈，也可於2020年5月報稅時列舉扣除，但須留意限額；對同一擬參選人每年捐贈總額不可超過10萬元，且每一申報戶每年對各政黨、政治團體及擬參選人捐贈的扣除總額，不能超過當年申報綜合所得總額的20%，其金額也不得超過20萬元。

至於對2019年新成立政黨的捐贈可否扣除，則要視2020年1月11日投票結果而定，如果該政黨在立法委員選舉所推薦的候選人總得票率達1%，即可列舉扣除。（編輯：鄭雪文）1090107