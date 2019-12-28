元旦新制攸關民眾荷包 基本生活費增至17.5萬元

多項攸關民眾荷包的新制即將在2020年元旦上路，其中，長期照顧特別扣除額、名模條款以及基本生活費用調升至新台幣17.5萬元等，將在5月報稅時適用。（中央社檔案照片）

（中央社記者廖禹揚、吳佳蓉、劉姵呈台北28日電）多項攸關民眾荷包的新制即將在2020年元旦上路，其中包括境外電商須全面開立雲端發票給消費者外，名模條款也將在5月報稅時適用，以及基本生活費用調升至新台幣17.5萬元等。

2020年就要來了，元旦開始有多項新制上路，在民生消費方面，電動機車補助金額將縮減，重型等級及輕型等級每輛為7000元，小型輕型等級每輛5100元，但採用國產電池芯則加碼提高補助3000元。

因為網路購物盛行，財政部規定，在台無固定營業據點的境外電商，2020年元旦起，須全面開立雲端發票給消費者，若無開立，國稅局可依法開罰，民眾也可主動向國稅局檢舉。

另外，立法院2019年7月三讀通過，新增綜所稅「長期照顧特別扣除額」以及「薪資核實減除方案」（又稱名模條款），均於2020年5月申報2019年綜所稅時適用，粗估約有29萬戶及7萬人受惠。

依照主計總處公布的2018年每人可支配所得中位數29萬1514元計算，今年每人都有17.5萬元可保障不課稅，於2020年5月申報綜所稅時適用，比上一年提高了4000元，財政部預估，整體受惠戶數將增為184萬戶，整體減稅利益也提高至72.57億元。

在保險方面，在不調漲保險費前提下，2020年元旦起將擴大住宅火災保險的保障範圍，提高建築物、動產、竊盜事故及住宅第三人責任基本保險的保險限額，並新增住宅火災保險額外費用及住宅颱風及洪水災害補償的保險保障。

金管會也修訂住院醫療費用保險、長期照顧保險等示範條款，擴大傷害保險中嗅覺功能喪失的理賠範圍，同時為保障保戶權益，民眾也可向保險公司申請壽險復效期限的提醒通知。

在企業方面，財政部放寬只要符合一定條件，跨國企業可在會計年度結束前，進行一次性移轉訂價調整，調整範圍除營所稅，也包含關稅、營業稅及貨物稅，以更貼近實際商業活動情形。

產業創新條例中的智慧製造與5G投資抵減優惠，企業均可於2020年5月申報2019年營所稅時適用。

同時，因「所得稅制優惠方案」，企業從2018年起未分配盈餘稅率由10%降至5%，將於2020年5月申報2019年未分配盈餘起適用；所得額在50萬元以下中小企業，2019年營所稅稅率調高至19%，也將在2020年5月申報適用。

金管會則強化壽險業者、系統性重要銀行的監理措施，除要求重要銀行每年辦理並通過2年期壓力測試，也調降人身保險業各幣別新契約責任準備金利率，其中新台幣、美元及人民幣保單各負債存續期間均調降1碼；澳幣保單負債存續期間10年以下調降1碼，超過10年期者調降2碼；歐元保單負債存續期間超過6年期者均調降1碼，6年期以下者維持不變。1081228（編輯：林孟汝）