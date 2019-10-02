國旅卡放寬使用 109年元旦上路

行政院長蘇貞昌指示研議鬆綁國旅卡使用限制，讓平日也可使用，人事行政總處2日表示，已完成相關規劃並與考試院會銜，預計109年1月1日上路。（中央社檔案照片）

（中央社記者王揚宇、顧荃、游凱翔台北2日電）行政院長蘇貞昌指示研議鬆綁國旅卡使用限制，讓平日也可使用，人事行政總處今天表示，已完成相關規劃並與考試院會銜，預計本週將發函給各政府機關，明年1月1日上路。

人總表示，公務人員強制休假補助費自92年起改以國民旅遊卡方式辦理，因此考試院也配合修正公務人員請假規則，將公務員每年強制休假天數14天鬆綁，授權自行決定，行政院轄下公務員強制休假改為每年10天，國旅卡額度維持新台幣1萬6000元不變。

考試院指出，針對現行公務人員每年應休假14天的規定，行政院7月曾來函建議對此鬆綁、並修正此條文，因此考試院基於運作彈性，最後採取行政院建議進行修正。

民進黨立委許智傑今天發布新聞稿指出，國民旅遊卡長期受到公務員批評是變相「剝削」，他在立法院司法及法制委員會多次質詢，要求人事行政總處人事長施能傑改善，放寬國旅卡使用的規定、範圍、金額。

許智傑表示，他與台灣公務革新力量聯盟今年4月召開公聽會，提出國旅卡多項改革方針，經過多方努力後，明年將有進一步的放寬。

許智傑指出，過去國旅卡使用上多有限制，例如僅能配合休假日使用，而明年起新制刷卡則不限休假日；此外，「自行運用額度」必須到交通部觀光局認定通過的「國民旅遊卡特約商店」刷卡消費，才可以核實補助，明年起也將放寬認定範圍。

許智傑並強調，國旅卡放寬只是過渡時期的權宜措施，未來仍應該朝國旅卡退場邁進，回歸不休假加班費的正軌。（編輯：林興盟）1081002