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街口託付寶進沙盒實驗 金管會：不可有保證收益

最新更新：2020/01/09 19:54
街口執行長胡亦嘉（後）8日推出託付寶，金管會9日對此表示，涉及保障收益概念就不合規，且不能進監理沙盒實驗，胡亦嘉想創新就必須合法。（檔案照片／圖取自facebook.com/JKOPAY）
街口執行長胡亦嘉（後）8日推出託付寶，金管會9日對此表示，涉及保障收益概念就不合規，且不能進監理沙盒實驗，胡亦嘉想創新就必須合法。（檔案照片／圖取自facebook.com/JKOPAY）

（中央社記者劉姵呈台北9日電）街口執行長胡亦嘉8日推出託付寶，並設託管專戶作保證收益；金管會今天表示，涉及保障收益概念就不合規，且不能進監理沙盒實驗，胡亦嘉想創新就必須合法，目前街口已承諾先將廣告下架。

街口集團8日宣布推出「託付寶」，並投入新台幣2億元設立託管專戶，採多退少補方式，保障1.5%年收益；胡亦嘉也表示，正評估監理沙盒或創新試驗場域等方式，在金融監督管理委員會同意的前提下，目標農曆年後讓託付寶儘快上線。

金管會證期局官員今天重申，託付寶架構已違反投信投顧法，且投資最基本原則就是不能強調保證收益，不管是由街口投信或是由街口金融科技公司來作收益補貼，一樣都是涉及相同的概念。

官員表示，就算託付寶想進入監理沙盒實驗，就不能堅持以保證收益或補貼收益的概念，否則就是違法。

他也重申，託付寶僅為街口支付的商家之一，未來仍要先界定在金融體系的角色，才可看是否要突破現行法規進入監理沙盒實驗，且監理沙盒主要是針對法規未明確規範清楚的部分做實驗，並不能以個案推翻法規。

針對胡亦嘉指出進入沙盒實驗上限為3億元，以街口150萬用戶來說很快就額滿，官員則回應，進入沙盒就是實驗，必須依照規定設定上限金額。

官員表示，目前街口金融科技公司已承諾要將廣告下架，若胡亦嘉想要創新，就必須在合法下的架構去落實。（編輯：張均懋）1090109

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