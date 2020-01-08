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街口託付寶專戶保障收益 金管會：仍不符規定

最新更新：2020/01/08 18:42
街口集團8日發布託付寶產品，並宣布投入2億元設託管專戶保障收益，金管會回應，保證收益為類存款，不論是直接或間接保證收益，託付寶仍不合規定。圖為街口集團執行長胡亦嘉。中央社記者吳家豪攝 109年1月8日
街口集團8日發布託付寶產品，並宣布投入2億元設託管專戶保障收益，金管會回應，保證收益為類存款，不論是直接或間接保證收益，託付寶仍不合規定。圖為街口集團執行長胡亦嘉。中央社記者吳家豪攝 109年1月8日

（中央社記者劉姵呈台北8日電）街口集團今天發布託付寶產品，並宣布投入2億元設託管專戶保障收益，金管會回應，保證收益為類存款，不論是直接或間接保證收益，託付寶仍不合規定，必須先界定在金融體系的角色，才能決定是進入沙盒實驗或採業務試辦方式。

街口支付原預定要開辦台版餘額寶的「託付寶」，由於廣告宣稱「可享有1.5%年化收益率」，踩到金管會監理紅線；街口執行長胡亦嘉昨天也親自拜會證期局溝通。

胡亦嘉今天提出託付寶將成立一個「託付寶服務託管專戶」，共提撥新台幣2億元作為補貼使用，採取多退少補的機制，針對少於1.5%年收益時作補貼。

不過，金管會證期局官員接受中央社記者訪問時表示， 以託付寶另設專戶作收益補貼來看，在現行法規上仍不合規定。

官員說，託付寶不屬於金融體系，但街口投信及街口支付都是屬於金管會管轄，因此，街口投信所訂的投信契約與合作商家都要符合法規，無論是直接或間接保證收益都不合規。

證期局官員進一步指出，保證收益為「類存款」概念，此舉涉及到銀行業務，但託付寶僅為街口支付的商家之一，未來要先界定在金融體系的角色，才可看是否要突破現行法規進入監理沙盒實驗，或是走業務試辦的方式。

官員表示，街口可以遵循先前好好投資「基金即時互換平台」與群益「基金T+0申贖技術」沙盒案例，在突破現行法規下作創新。

他舉例，好好投資雖為科技公司，但為了進入金融市場，也界定自己為證券經紀商的角色，因此建議街口金融科技公司或託付寶可以遵循此模式。（編輯：林淑媛/黃國倫）1090108

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