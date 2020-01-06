胡亦嘉再戰金管會 宣布暫代街口投信董事長

（中央記者江明晏、劉姵呈台北6日電）街口集團執行長胡亦嘉自7日起將代理街口投信董事長，金管會證期局表示，投信董事長雖為「備查制」，但胡亦嘉僅為大股東之一，不是完全持有投信，等街口投信將人事案送審後，金管會會判斷其專業資格與適格性，給予准駁。

街口支付「託付寶」廣告在2日打出以電子支付帳戶買基金，可享有比定存高的保證年收益1.5%，再踩金融監督管理委員會紅線。

街口支付今天發布聲明指出，街口集團尚未發布託付寶服務，由街口金融科技上刊的相關廣告內容也未違法；證期局今天至街口投信進行全面的人員、資訊、作業調查及詢問，但街口投信已於1月2日公告託付寶廣告與其無關，街口投信也一直合法營運，完全沒有違規行為。

街口指出，面對街口投信員工突遭金管會證期局如刑事偵查般的分開訊問、強硬要求員工撰寫自白書，調閱所有營運相關資料，且金管會證期局進行前述突襲查核，不僅未檢具法律面理由，也嚴重妨礙合法營運公司日常經營與運作，如此獨裁的做法，令人無法接受。

街口強調，街口集團執行長胡亦嘉為保護街口投信員工，正式改派街口投信的法人代表，現任街口投信董事長高武忠不再具有董事身分，自1月7日起由副董事長胡亦嘉暫為代理街口投信董事長職務。

街口也指出，街口託付寶相關細節，將由胡亦嘉於1月8日產品發布會親自向外界說明。（編輯：林孟汝）1090106