街口託付寶設託管專戶 評估監理沙盒等方式

街口執行長胡亦嘉（左）8日發布託付寶服務，提供民眾可以申購街口投信的基金，胡亦嘉父親、前中華開發工業銀行董事長胡定吾（右）親自到場力挺。中央社記者吳家豪攝 109年1月8日

（中央社記者吳家豪台北8日電）街口集團今天發布託付寶，設立託管專戶採多退少補方式，保障收益；街口執行長胡亦嘉說，正評估監理沙盒或創新試驗場域等方式，在主管機關同意的前提下，目標農曆年後讓託付寶儘快上線。

金融監督管理委員會質疑託付寶服務踩紅線，若違法最重可撤照，但街口今天仍如期舉行記者會發布託付寶，胡亦嘉父親、前中華開發工業銀行董事長胡定吾也到場力挺。

胡亦嘉表示，街口推出託付寶，當然也要取得主管機關的認同，一路走來街口與現行法規可能有些擦撞或定義不清的地方，需要主管機關釐清，因此他昨天特地去拜訪金管會證期局，探討在法律面的定義上能否接受街口的說法。

胡亦嘉直言，如果證期局不接受街口的說法，也可以思考是否透過監理沙盒或創新實驗場域等方式進行，這些想法街口都能接受，正在評估哪個方案對街口最好。街口的目標是爭取在農曆年後讓託付寶儘快上線，前提是主管機關同意，街口正與證期局密切溝通。

胡定吾受訪指出，創新總會跟現行法律有摩擦，這是很好的事情，應該沒有人希望金融事業一直守舊，總要有人帶頭創新，他也建議政府應該鼓勵創新，而不是阻礙。

為落實風險控管，胡亦嘉強調，街口金融科技公司將於託付寶服務啟動時先放入2億元資金做為託管金額，做為託付寶的消費者保護機制保障消費者權益，未來將依託付寶總額增加託管金額。當託管專戶水位低於託付寶總額的0.5%時，會啟動自動退場機制，用戶將拿回原本存入資金與約定的1.5%收益。

去年3月街口網絡公司宣布入主華頓投信25%股權，去年5月華頓投信更名為街口投信；街口網絡於去年11月更名為街口金融科技公司，投入金融科技。

街口指出，託付寶將用戶的錢從原本由銀行投入借貸市場，轉變成投入資本市場，投入的基金主要投資固定收益型產品，配合保守的外匯避險策略，不追求高報酬，希望創造穩定的收益，可提供1.5%的年化收益；同時藉由多人小額的每日進出，提供更方便的資金運用模式。

託付寶架構上由3家公司共同提供服務。街口金融科技公司為App開發主體，提供託付寶服務入口；實名制金流服務由街口電子支付處理；街口投信則提供符合法規的基金開戶、申購、贖回服務。（編輯：黃國倫）1090108