吳敦義向中常會總辭 中常委：不慰留應下台負責

2020總統立委選舉國民黨大敗，黨主席吳敦義11日表示將率副主席、一級主管以上向中常會請求允許總辭。有中常委12日表示，目前沒有出現慰留的氛圍。中央社記者徐肇昌攝 109年1月11日

（中央社記者王承中台北12日電）2020總統與立委選舉國民黨敗選，國民黨主席吳敦義表示將向中常會請求允許總辭，有中常委今天表示，國民黨在選舉中大敗，該負的責任就是要負責，目前沒有出現慰留的氛圍，吳敦義應下台負責。

2020總統立委選舉國民黨大敗，吳敦義昨天表示，將率副主席、一級主管以上向中常會請求允許總辭，但至於中常會會有什麼決定，下週才能了解，沒有所謂戀棧的問題。

不具名的中常委表示，中常委之間並未出現有要慰留的氛圍，就算有也只會是形式上，既然選舉結果已經出爐，該負什麼責任，就要負責，反而是關注由誰來代理主席，能讓黨務工作能夠繼續順利推動，同時也要規劃未來中常委、黨主席的選舉。

另一位中常委也指出，國民黨在選舉中大敗，吳敦義當然應該要負責任下台，不會有慰留的問題。

對於黨內青壯派召開記者會要求吳敦義即刻辭去黨主席及不分區立委資格，挺吳中常委私下表示，吳敦義既然將向中常會請求總辭，國民黨在立院也未過半，即使有機會，吳敦義也不會遞補進立院，沒有必要當陽春立委。

針對青壯派要求15日的中常會必須對外直播公開透明，有中常委則表達不同意見表示，吳敦義都已經宣布要向中常會總辭，也沒有慰留問題，吳敦義也說沒有戀棧問題，又何必再對吳敦義進行羞辱。

不過，中常委間雖然沒有慰留吳敦義的氛圍，但是對於由誰來接任黨主席，中常委們也還沒有定論。

黨內湧現世代交替的聲音，不少中生代看好前新北市長朱立倫是熱門人選，而朱立倫昨天也在開票後的第一時間南下探視國民黨總統候選人韓國瑜、國民黨立委候選人洪秀柱，動作頻頻。而卸任後人氣越來越旺的前總統馬英九，因為被認為是黨內最大公約數，也被點名應出來承擔改革任務。

另外，除了朱、馬外，此次陪同韓國瑜全台輔選的前台北縣長周錫瑋，以及代表黨內中生代的國民黨立委林奕華、江啟臣、蔣萬安等人，因成功連任立委，也被點名應該勇於承擔責任。而此次承擔敗選的韓國瑜，也有韓粉力挺角逐黨主席。

對此，馬英九辦公室表示，馬英九已經擔任過黨主席，沒有想過這個問題。馬英九認為，國民黨當務之急就是虛心檢討，盡快從挫折中站起來，團結向前，繼續努力，爭取民心。朱立倫辦公室則未對相關議題進行回應。

但也有部分黨內人士不看好韓國瑜或是中生代接任黨主席。有中常委表示，國民黨的未來會比現在更加艱困，未來接任的黨主席首先要面對的就是籌措經費的壓力，現在企業界怕被查水表，都不敢捐錢給國民黨，質疑中生代能否撐起國民黨的財務，而韓國瑜則是才剛歷經選舉挫敗，又將面對罷免，自身難保，已不具參選的正當性。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗受訪表示，總統選舉已經結束，韓國瑜要趕快回歸市政，讓市民認同當初選他擔任市長是正確的決定。

對於吳敦義辭職後，由誰代理主席，黨務人士表示，過去馬英九、朱立倫請辭黨主席，都有指定副主席擔任代理主席，若黨主席未提代理人選，則由中常會推派並決定代理人選，而一級主管的遺缺則先由各單位的職務代理人暫代，如副主委，等新任黨主席產生後，再進行派任。

針對原先預估3月要進行的中常委改選，與未來的黨主席選舉，兩者是否合併或分開舉行，黨務人士指出，必須要由中常會決定。（編輯：蘇龍麒）1091112