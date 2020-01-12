美國學者：韓國瑜大敗是國民黨病徵 須釐清病因

美國戴維森學院教授任雪麗（圖）12日表示，國民黨總統候選人韓國瑜的大敗，是國民黨久病的病徵，而非病因。（中央社檔案照片）

（中央社記者顧荃台北12日電）美國戴維森學院教授任雪麗今天表示，國民黨總統候選人韓國瑜的大敗，是國民黨久病的病徵，而非病因；韓是「不對的候選人」，國民黨必須釐清韓出線的原因以及如何培養合適候選人。

2020大選昨天結果出爐，總統蔡英文以破紀錄的817萬票連任，民進黨也在國會取得單獨過半席次。

台灣民主基金會下午舉辦「選後之國內外情勢展望：穩定或未定？」國際研討會，主題為「選舉在台灣」與「兩岸及區域安全」。

台灣民主基金會執行長廖福特、學術交流基金會（台灣傅爾布萊特計畫）執行長那原道（Randall L. Nadeau）、美國在台協會（AIT）處長酈英傑（Brent Christensen）等人出席與會。

戴維森學院教授任雪麗（Shelley Rigger）指出，韓國瑜的大敗，是國民黨久病的病徵，而非病因，國民黨似乎需要韓國瑜的「新鮮感」，但韓在高雄市的得票率，從2018市長選舉到2020大選，大減約20個百分點，顯示韓國瑜沒有成為國民黨問題的解方，是「不對的候選人」，國民黨必須弄清楚為什麼會讓韓成為候選人，以及如何在下次選舉培養出合適的候選人。

任雪麗表示，民進黨雖大勝，但民進黨的政黨票遠少於總統蔡英文的票數，顯示出台灣人對民進黨的政黨認同有限，國民黨雖然也有類似問題，但沒有民進黨嚴重。

任雪麗說，民進黨在2018年地方選舉時重挫，主因是內政與治理，2020大選的主軸則是外交與兩岸，因此這次民進黨雖然大贏，但不等於民眾肯定民進黨的內政治理；民進黨能否在下次地方選舉也獲勝，還很難說。

戰略暨國際研究中心中國研究主任白明（Jude Blanchette）認為，未來美中之間的摩擦將持續下去，當北京和華盛頓都無法預見未來的3到5年，台灣要如何因應此變局是很困難的；費城外交政策研究所亞洲計畫主任戴傑（Jacques deLisle）則表示，美國在大選後表達了儀節性的祝賀，讚許台灣的民主，也感謝蔡總統發展強而有力的美台夥伴關係，並在面對壓力時維持兩岸穩定，這展現堅定支持、同時也顯示未來仍存有挑戰。（編輯：楊凱翔）1090112