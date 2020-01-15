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上海譴責布拉格友台 柯文哲：雙城論壇續辦

最新更新：2020/01/15 09:14
台北市長柯文哲（左）13日與布拉格市長賀瑞普（右）簽署姊妹市協定，上海市隨後宣布解除與布拉格的友好城市關係。（圖取自facebook.com/DoctorKoWJ）
台北市長柯文哲（左）13日與布拉格市長賀瑞普（右）簽署姊妹市協定，上海市隨後宣布解除與布拉格的友好城市關係。（圖取自facebook.com/DoctorKoWJ）

（中央社記者林育立布拉格14日專電）台北與布拉格締結為姊妹市後，上海市發表措辭嚴厲的聲明，宣布解除與布拉格的友城關係，對此台北市長柯文哲表示，大陸不該決定布拉格跟誰交朋友，不過，台北與上海的雙城論壇今年將續辦。

布拉格13日與台北締結為姊妹市後，上海即在次日聲明譴責布拉格粗暴干涉中國內政，公然挑戰一個中國原則，宣布解除與布拉格的友好城市關係，暫停一切官方往來。

對此柯文哲回應說，中國大陸不應該決定布拉格跟誰交朋友，製造不必要的困擾。

外界好奇，今年輪到台北舉行的台北上海雙城論壇是否將因此而停辦，柯文哲表示，雙城論壇是兩岸的重要活動，純粹是文化和經濟層面的交流，沒有涉及主權，實在沒理由停辦。

身為台灣民眾黨主席的柯文哲強調，他對兩岸政策的原則是「親美友中」，不過，對大陸保持友善態度的同時，也會堅守台灣的主體性和最大利益。

至於立法院新會期下月開議後，拿下5席不分區立委的第三大黨民眾黨可能扮演的角色，柯文哲說，民眾黨對所有政黨的態度都一樣，根據議題來合作，避免意識形態的爭執，以民生問題為優先。

柯文哲今天在布拉格參觀中歐歷史最悠久的查理大學（Charles University），並拜會捷克工業總會。晚上他與布拉格市長賀瑞普（Zdeněk Hřib）一同參加市民會館舉行的台北之夜，慶祝兩市締結為姊妺市，共有政界、藝文界人士約200人出席。（編輯：高照芬）1090115

查理大學校長齊曼（Tomáš Zima）（右）14日代表校方致贈金質勳章給台北市長柯文哲（左），表達與台北合作的意願。中央社記者林育立布拉格攝 109年1月15日
查理大學校長齊曼（Tomáš Zima）（右）14日代表校方致贈金質勳章給台北市長柯文哲（左），表達與台北合作的意願。中央社記者林育立布拉格攝 109年1月15日
台北與布拉格締結為姊妹市，引起捷克當地媒體的高度關注，圖為捷克大報今天日報（DNES）的報導。中央社記者林育立布拉格攝 109年1月15日
台北與布拉格締結為姊妹市，引起捷克當地媒體的高度關注，圖為捷克大報今天日報（DNES）的報導。中央社記者林育立布拉格攝 109年1月15日
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