中共打壓 蔡總統：強化國防讓國人對國軍有信心

總統蔡英文（右）17日上午在總統府主持「國軍重要高階幹部晉任布達授階典禮」，國防部常務次長徐衍璞（左2）調任參謀本部副參謀總長執行官，同時晉任陸軍二級上將。蔡總統與徐衍璞握手致意。中央社記者吳家昇攝 109年1月17日

（中央社記者侯姿瑩台北17日電）總統蔡英文今天表示，近年來中共持續透過外交脅迫、軍事威脅及滲透等方式打壓台灣，政府要持續強化國防能力，讓國人對國軍有信心，看見國軍對「國土主權、寸步不讓」的決心。

蔡總統早上在總統府主持「國軍重要高階幹部晉任布達授階典禮」。根據總統府新聞稿，總統致詞時表示，今天是徐衍璞中將晉任上將的授階典禮，徐衍璞是第一位具有原住民血統的上將，不但努力工作，更不放棄學習，考上淡江戰略研究所博士班，這樣的精神值得國軍弟兄姊妹效仿。

總統表示，徐衍璞也不忘提攜後進，常常送書給部屬，鼓勵閱讀、充實能力，是為國軍培育人才的好將領。這次的拔擢晉任除了肯定他在職務上的卓越表現及對國軍的貢獻，也代表他在未來要扛起更大的責任。

總統蔡英文（左）17日上午在總統府主持「國軍重要高階幹部晉任布達授階典禮」，國防部常務次長徐衍璞（右）調任參謀本部副參謀總長執行官，同時晉任陸軍二級上將。中央社記者吳家昇攝 109年1月17日

另外，蔡總統指出，近年來中共持續透過外交脅迫、軍事威脅及滲透等方式打壓台灣，分化國人、打擊民心士氣，弱化中華民國台灣主權。政府除了團結國人、一致對外，更要持續強化國防能力，讓國人對國軍有信心，看見國軍對「國土主權、寸步不讓；民主自由、堅守不退」的決心。

除了向徐衍璞表達祝賀與嘉勉，總統也向徐衍璞妻子致上敬意與感謝，總統說，因為徐衍璞妻子的支持，才能讓徐衍璞沒有後顧之憂，在崗位上盡心盡力，守護國家。「中華民國加油、台灣加油」。

總統府表示，國安會秘書長李大維、國防部長嚴德發、副部長張哲平、張冠群、參謀總長黃曙光、陸軍司令陳寶餘、海軍司令劉志斌、空軍司令熊厚基、國防大學校長王信龍等人都在場觀禮。

UH-60M黑鷹直升機2日失事，時任參謀總長沈一鳴上將殉職。蔡總統日前核定，參謀總長由原海軍司令黃曙光上將接任，其他異動包括參謀本部上將副參謀總長執行官，由原國防部常務次長徐衍璞中將調任，同時晉任陸軍二級上將。

徐衍璞的父親原籍山東，他雖不算法定原住民，但具有原住民血統，因為母親是宜蘭縣南澳鄉的泰雅族人。（編輯：黃國倫）1090117

「國軍重要高階幹部晉任布達授階典禮」17日上午在總統府舉行，國防部常務次長徐衍璞（前右）調任參謀本部副參謀總長執行官，同時晉任陸軍二級上將，由總統蔡英文（前左）親自授階。中央社記者吳家昇攝 109年1月17日