蔡總統連任 美國會台灣連線主席祝賀

（中央社記者陳韻聿、江今葉台北18日電）總統蔡英文以817萬高得票數成功連任。外交部今天表示，美國聯邦參議院「台灣連線」兩名共同主席等共22名參議員昨天聯名致函祝賀蔡總統連任，展現美國國會不分黨派對台灣的支持。

中華民國總統及立法委員選舉11日舉行，蔡總統成功連任，執政的民主進步黨在立法院取得61席，再次於國會過半。

外交部指出，美國聯邦參議院「台灣連線」共同主席暨軍事委員會主席、共和黨籍的殷霍夫（James Inhofe, R-OK），以及「台灣連線」另一名共同主席暨外交委員會民主黨首席議員孟南德茲（Robert Menendez, D-NJ）等共計22名參議員昨天聯名致函，祝賀蔡總統連任及台灣順利完成選舉，展現美國國會不分黨派對台灣自由民主制度的支持。

外交部表示，聯名函內容除表達祝賀之意，也凸顯台灣人民在北京試圖干預大選的情況下，仍堅定走在民主、人權和法治道路上，已贏得來自世界各地自由人民的欽羨。

外交部指出，聯名函強調美國對台灣的承諾將恆久不變，雙方的友誼對共同致力於自由開放的印太區域至關重要。

此外，聯名函除了就參謀總長沈一鳴上將殉職表示哀悼，也表達美方將繼續以強化雙邊防衛關係的方式紀念沈一鳴。

外交部指出，11日大選落幕後，目前已有美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi, D-CA）及參議院代議長葛萊斯里（Charles Grassley, R-IA）等共計79名美國國會議員陸續以發表國會演說、公開聲明、致函或在社群媒體發布貼文等方式，向台灣表示祝賀與肯定，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）更在第一時間恭賀蔡總統順利連任。

外交部表示，除感謝美國友台議員力挺，未來也將持續與美國行政部門及國會深化奠基於共享價值的台美全球合作夥伴關係。（編輯：謝佳珍）1090118