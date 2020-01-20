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楊蕙如涉侮辱公署遭起訴
2018年日本關西機場事件後，楊蕙如等人涉嫌利用網路PTT論壇，侮辱外交部大阪辦事處，2019年12月2日遭北檢依侮辱公署罪起訴。楊蕙如因具有民進黨員身分，讓案件成為選舉攻防角力議題。
楊蕙如涉侮辱公署遭起訴
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楊蕙如涉侮辱公署遭起訴5/12

楊蕙如侮辱公署案 北院2月14日開庭

最新更新：2020/01/20 16:26

（中央社記者林長順台北20日電）「卡神」楊蕙如等人涉嫌利用網路PTT論壇，侮辱外交部大阪辦事處，被台北地檢署依侮辱公署罪起訴。台北地方法院訂於2月14日上午11時首次開庭審理。

民國107年9月燕子颱風重創日本關西機場，大阪辦事處因網路瘋傳未提供台灣人妥善協助而飽受抨擊，前駐大阪辦事處處長蘇啓誠於同年9月中旬在寓所輕生。

檢方查出，楊蕙如於107年9月6日提供申辦的網路，供友人蔡福明連線上網登入PTT論壇，以idcc帳號發表主題「（爆掛）大阪空港疏散事件相關資訊」文章，貼文內容包括「大阪駐日代表處的態度的確惡劣…」等。

檢方指出，文章發表後，楊蕙如當天傍晚再透過LINE群組，指示群組成員將文章推波助瀾，從網路迅速擴散，公然侮辱外交部駐大阪辦事處及辦事處的公務員。

北檢去年12月2日依侮辱公署罪起訴楊蕙如、蔡福明後，今年1月15日將卷證移送台北地方法院。北院16日完成分案程序，由法官趙耘寧審理，並訂於2月14日上午11時首次開庭，預計傳喚被告楊蕙如到庭。（編輯：張銘坤）1090120

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