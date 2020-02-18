總統：監院扮演人權保障角色 將提符合期待人選

總統蔡英文18日表示，監察院將設國家人權委員會，新一屆監委，除了院長是國家人權委員會的主委外，將有7位具有人權相關背景的監委是當然委員。（中央社檔案照片）

（中央社記者溫貴香台北18日電）總統蔡英文今天表示，監察院將設國家人權委員會，新一屆監委，除了院長是國家人權委員會的主委外，將有7位具有人權相關背景的監委是當然委員，這次監委人選一定會受到注目。

總統蔡英文上午出席「第6屆監察委員提名審薦小組第一次會議」，頒發聘書給小組委員；隨後由小組召集人副總統陳建仁主持第一次會議。

蔡總統致詞時感謝審薦委員們願意挑起重要責任，尤其是這次監察委員的提名，相較於過去，有很多不一樣的地方，委員們的責任會比以前重大。

總統說，台灣在走過威權時代後，就一直追求落實普世的人權價值，對所有台灣人民來說，這是一個非常重要的目標，經過這3年多來的努力，去年通過「監察院國家人權委員會組織法」，將在監察院內設置國家人權委員會。

蔡總統表示，監察院在未來也將承擔起協助政府機關，提出符合國際人權標準的修法建議，也會擔任起促進國內外人權交流等重要任務，成為推動台灣人權保障的關鍵角色。

總統說，新一屆監委當中，除了監察院長是「國家人權委員會」的主委外，也將有7位具有人權相關背景的委員，是當然委員。她相信，這次監察委員人選也一定會受到外界很大的注目，這個重大的任務，「就要拜託各位委員多多費心」。

蔡總統表示，她有信心，委員們所提出的人選，一定會符合社會的期待，並且獲得立法院同意，一起保障人權，也讓台灣人權發展能更完善。

隨後，陳副總統主持第一次會議致詞表示，這次提名工作，一定會如同總統所說，做得盡善盡美。

副總統指出，總統為使監察委員提名工作更審慎周延，遴選出優秀適任的人選擔任監察委員，日前已核定第6屆監察委員提名審薦小組設置要點，希望透過所有委員的審慎遴薦，提供總統諮詢與建議，襄助總統完成提名監察委員的憲法職責，期盼提出的人選能獲得立法院的同意。

副總統也提到，監察院內設置了「國家人權委員會」，這是台灣第一次有人權委員會，也受到全世界的關注。

第5屆監察委員任期將於109年7月31日屆滿，依規定，第6屆監察委員應於109年8月1日就職。

立法院會去年12月三讀通過監察院國家人權委員會組織法，國家人權委員會設委員10人，監察院長及對人權議題有貢獻的監察委員7人為當然委員；主任委員由總統於提名時指定監察院長兼任，副主任委員由國家人權委員會委員互推1人擔任。（編輯：謝佳珍）1090218