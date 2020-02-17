考委監委提名審薦小組成立 陳副總統任召集人

（中央社記者葉素萍台北17日電）監察委員、考試委員任期即將屆滿，總統府今天說，總統蔡英文已核定成立提名審薦小組，協助總統提名監察委員及考試委員人選，咨請立法院同意；審薦小組由副總統陳建仁擔任召集人。

總統府今天發布新聞稿指出，蔡總統已核定成立「第6屆監察委員提名審薦小組」及「第13屆考試委員提名審薦小組」，審薦小組將協助總統提名監察委員及考試委員人選，咨請立法院同意。

總統府發言人丁允恭表示，第6屆監察委員提名審薦小組，蔡總統敦聘陳副總統、總統府資政蕭新煌、資政陳博志、國策顧問張富美、國策顧問林子儀、前監察委員劉玉山、東吳大學政治學系教授黃默7位擔任小組委員，由陳副總統擔任召集人，蕭新煌擔任副召集人。

同時，第13屆考試委員提名審薦小組，總統敦聘陳副總統建仁、總統府資政林全、資政姚嘉文、中央研究院院長廖俊智、國立成功大學校長蘇慧貞、和碩聯合科技股份有限公司董事長童子賢6位擔任小組委員，並請陳副總統擔任召集人，林全擔任副召集人。

丁允恭說，第5屆監察委員任期將於109年7月31日屆滿，第6屆監察委員應於109年8月1日就職；第12屆考試委員任期將於109年8月31日屆滿，第13屆考試委員應於109年9月1日就職。

丁允恭指出，為使監察委員及考試委員的任期順利銜接、維繫國家憲法機關正常運作，總統將依據「中華民國憲法增修條文」及新修正考、監兩院組織法相關規定，提名監察院第6屆院長、副院長、監察委員人選計29位；考試院第13屆院長、副院長，以及考試委員人選7至9位，並預計於109年立法院第10屆第1會期，咨請立法院同意後任命。

丁允恭表示，為進行相關提名作業，總統已核定「第6屆監察委員提名審薦小組設置要點」及「第13屆考試委員提名審薦小組設置要點」，聘請清廉、專業與聲譽卓著公正人士，分別組成提名審薦小組，負責審薦工作。

丁允恭表示，兩項提名審薦小組將分別負責監察委員、考試委員各項審薦事宜（依慣例不含正、副院長），襄助總統以公開、公平、公正的方式提名人選，並將於召開第1次會議後，以發布新聞及函請機關團體推薦等方式，公開接受社會各界推薦、自薦監察委員及考試委員候選人。（編輯：郭無患）1090217