總統：人權是民主台灣最值得驕傲的價值

（中央社台北10日電）總統蔡英文今天表示，立法院三讀通過「監察院國家人權委員會組織法」，往後針對酷刑、侵害人權等案件的調查，以及人權報告，都將交給國家人權委員會。她說，人權是民主台灣最值得驕傲的價值，這一條路，我們會繼續往前走。

立法院會今天三讀通過監察院國家人權委員會組織法，監察院下設國家人權委員會，由監察院長擔任主任委員，讓監察院推動善治及人權保障的功能將更完整。

蔡總統在臉書上表示，紀念世界人權日最好的方式，就是用具體的行動，來深化人權的保障。

總統指出，立法院三讀通過「監察院國家人權委員會組織法」，往後針對酷刑、侵害人權或各種形式歧視案件的調查，以及人權報告的提出，都將交給國家人權委員會來負責。

蔡總統說，設置專責機構來保障人權，這是國際人權公約的規範，國內人權團體也已經倡議許多年。

總統表示，3年多來，副總統陳建仁所主持的「總統府人權諮詢委員會」認真討論可行方案，協調各方意見，最終在世界人權日、也是美麗島事件40週年這一天，順利通過新的人權法案，別具意義。

總統特別謝謝立法院的努力，總統指出，人權是民主台灣最值得驕傲的價值，這一條路，我們會繼續往前走。（編輯：郭萍英）1081210