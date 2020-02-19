外媒爆中國威脅捷克 外交部批一帶一路只為掠奪

路透社報導，中國駐布拉格大使館1月10日發給捷克總統府的信函顯示，若參議院議長柯佳洛（圖）按原計畫2月率團訪問台灣，捷克企業就會遭殃。（美聯社）

（中央社記者陳韻聿台北19日電）路透社報導，中國政府曾揚言，若捷克參議院議長柯佳洛按計畫訪台，將報復捷克企業。外交部表示，這證明「一帶一路」為掠奪性政策工具，只會對全球經貿秩序帶來反效果，不具建設性。

外交部發言人歐江安表示，中國挾持經貿利益，透過「一帶一路」在全球操作影響力。中國以經貿手段要脅，要求捷克政府勿與台灣交往，證明「一帶一路」為掠奪性政策工具，只會對全球經貿秩序帶來反效果，不具建設性。

歐江安強調，台捷關係密切友好，台灣廠商在捷克有顯著投資，且與捷克在高科技及電子資通訊等產業密切合作，在當地創造約2萬3000個工作機會。雙方在教育、文化、觀光、市政治理等各領域也積極交流。

歐江安指出，根據捷克廣播電台（Czech Radio）2月17日的最新民調，有2/3的捷克民眾盼能深化與台灣的關係。歐江安說，台灣將持續推動強化與捷克關係。

路透社報導，中國駐布拉格大使館1月10日發給捷克總統府的信函顯示，若參議院議長柯佳洛（Jaroslav Kubera）按原計畫2月率團訪問台灣，車商Skoda、捷克消費金融企業捷信集團（Home Credit Group）、樂器製造商「佩卓夫鋼琴」（Petrof Pianos）等就會遭殃。

參議院議長是捷克憲法位階第二高職位，僅次於總統。柯佳洛未及訪台，即於1月20日驟逝。

柯佳洛不時有爭議發言，卻是少數友台立場鮮明的捷克政要，去年10月曾參加台灣駐捷克代表處舉辦的國慶酒會，並與駐捷克代表汪忠一合照，引發中國駐捷克大使張建敏抗議。

捷克政府曾表示堅守「一中原則」，中國也在當地積極推動「一帶一路」。（編輯：郭萍英）1090219