更多編輯台推薦新聞：
白牌車司機咳嗽掛急診 醫護警覺性高送負壓隔離
生活

白牌車司機咳嗽掛急診 醫護警覺性高送負壓隔離

鑽石公主號疫情發展時間一次看 度假郵輪淪為海上武漢
國際

鑽石公主號疫情發展時間一次看 度假郵輪淪為海上武漢

武漢肺炎SARS和季節性流感 誰才是頭號殺手
國際

武漢肺炎SARS和季節性流感 誰才是頭號殺手

常用酒精潔手傷皮膚 醫籲最好濕洗手
生活

常用酒精潔手傷皮膚 醫籲最好濕洗手

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞

外媒爆中國威脅捷克 外交部批一帶一路只為掠奪

最新更新：2020/02/19 21:15
路透社報導，中國駐布拉格大使館1月10日發給捷克總統府的信函顯示，若參議院議長柯佳洛（圖）按原計畫2月率團訪問台灣，捷克企業就會遭殃。（美聯社）
路透社報導，中國駐布拉格大使館1月10日發給捷克總統府的信函顯示，若參議院議長柯佳洛（圖）按原計畫2月率團訪問台灣，捷克企業就會遭殃。（美聯社）

（中央社記者陳韻聿台北19日電）路透社報導，中國政府曾揚言，若捷克參議院議長柯佳洛按計畫訪台，將報復捷克企業。外交部表示，這證明「一帶一路」為掠奪性政策工具，只會對全球經貿秩序帶來反效果，不具建設性。

外交部發言人歐江安表示，中國挾持經貿利益，透過「一帶一路」在全球操作影響力。中國以經貿手段要脅，要求捷克政府勿與台灣交往，證明「一帶一路」為掠奪性政策工具，只會對全球經貿秩序帶來反效果，不具建設性。

歐江安強調，台捷關係密切友好，台灣廠商在捷克有顯著投資，且與捷克在高科技及電子資通訊等產業密切合作，在當地創造約2萬3000個工作機會。雙方在教育、文化、觀光、市政治理等各領域也積極交流。

歐江安指出，根據捷克廣播電台（Czech Radio）2月17日的最新民調，有2/3的捷克民眾盼能深化與台灣的關係。歐江安說，台灣將持續推動強化與捷克關係。

路透社報導，中國駐布拉格大使館1月10日發給捷克總統府的信函顯示，若參議院議長柯佳洛（Jaroslav Kubera）按原計畫2月率團訪問台灣，車商Skoda、捷克消費金融企業捷信集團（Home Credit Group）、樂器製造商「佩卓夫鋼琴」（Petrof Pianos）等就會遭殃。

參議院議長是捷克憲法位階第二高職位，僅次於總統。柯佳洛未及訪台，即於1月20日驟逝。

柯佳洛不時有爭議發言，卻是少數友台立場鮮明的捷克政要，去年10月曾參加台灣駐捷克代表處舉辦的國慶酒會，並與駐捷克代表汪忠一合照，引發中國駐捷克大使張建敏抗議。

捷克政府曾表示堅守「一中原則」，中國也在當地積極推動「一帶一路」。（編輯：郭萍英）1090219

外交部發言人歐江安（圖）指出，根據捷克廣播電台2月17日最新民調，有2/3的捷克民眾盼能深化與台灣的關係。歐江安說，台灣將持續推動強化與捷克關係。（中央社檔案照片）
外交部發言人歐江安（圖）指出，根據捷克廣播電台2月17日最新民調，有2/3的捷克民眾盼能深化與台灣的關係。歐江安說，台灣將持續推動強化與捷克關係。（中央社檔案照片）
延伸閱讀
原訂2月訪台 捷克參議院議長柯佳洛猝逝捷克參議院議長擬訪台 總統總理齊反對獨家／棄北京擁抱台北 捷克海盜黨扭轉總統親中政策布拉格棄北京 市長賀瑞普：感受不到中國的尊重台北布拉格締結姊妹市後 海南航空停飛捷克首都
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報