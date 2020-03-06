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莊智淵逆轉勝張本智和 卡達公開賽晉級次輪[影]

最新更新：2020/03/06 07:53
台灣桌球名將莊智淵（圖）6日逆轉擊敗世界排名第5的日本「桌球怪物」張本智和，成功闖進卡達桌球公開賽男單次輪。（圖取自國際桌球總會網頁ittf.com）
台灣桌球名將莊智淵（圖）6日逆轉擊敗世界排名第5的日本「桌球怪物」張本智和，成功闖進卡達桌球公開賽男單次輪。（圖取自國際桌球總會網頁ittf.com）

（中央社記者龍柏安台北6日電）台灣桌球名將莊智淵，今天在開賽連丟2局的劣勢下，一口氣連拿4局，反以4比2逆轉擊敗世界排名第5的日本「桌球怪物」張本智和，成功闖進卡達桌球公開賽男單次輪。

2020卡達桌球公開賽是桌球世界巡迴賽當中，最頂級的白金系列賽事，由於武漢肺炎（COVID-19，2019年冠狀病毒疾病）疫情全球爆發，中華隊多數選手為求安全起見選擇退賽，僅有38歲老將莊智淵孤軍奮戰。

從會外賽連闖3關挺進會內賽的莊智淵，首役就遭遇日本16歲桌球天才好手張本智和，兩人今年曾在白金系列的德國桌球公開賽首輪交鋒，當時莊智淵在1比2劣勢下連趕3局，以4比2逆轉淘汰對手，並搶下晉級門票。

兩人今天又在卡達公開賽首輪狹路相逢，對戰過程也宛如德國公開賽翻版，莊智淵開賽就以9比11、8比11連丟2局，陷入0比2逆境。

接下來莊智淵大顯神威，連續以11比8、11比9與11比9連趕3局，不僅後來居上，也以3比2取得「聽牌」優勢。

第6局前半段戰況呈現拉鋸，雙方6比6平手之際，莊智淵拉出一波5比1攻勢關門，也讓張本智和再次含恨止步首輪。（編輯：徐崇哲）1090306

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