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獨家／ITTF官網名單露餡 莊智淵重返國家隊

最新更新：2020/01/09 11:10
台灣桌球名將莊智淵2019年9月宣布退出國家隊，如今出現轉機。（中央社檔案照片）
台灣桌球名將莊智淵2019年9月宣布退出國家隊，如今出現轉機。（中央社檔案照片）

（中央社記者龍柏安台北9日電）台灣桌球名將莊智淵去年9月宣布退出國家隊，如今出現轉機。國際桌球總會官網上奧運資格賽參賽名單，莊智淵赫然在列，據了解，體育署稍晚也將對外公布這項喜訊。

生涯共4度參加奧運、6屆亞運的台灣「桌球教父」莊智淵，去年因參賽安排槓上教練，讓他在臉書開砲，並宣布退出國家隊，將不再代表台灣參加任何國際賽。

現年38歲的莊智淵，2018年在雅加達－巨港亞運賽後就曾表明，這將是他生涯最後一次參加亞運，未來若再參加，也預料也將以教練身分出席，當時就可嗅出他已萌生退意。

去年9月他在臉書上拋出震撼彈後，歐洲桌球俱樂部有意聘他擔任教練，不過在體育署與中華民國桌球協會多方人士慰留下，他的態度才鬆動。

事發後，體育署官員第一時間南下高雄當面慰留莊智淵，桌球協會理事長林茂榮也數次與莊智淵溝通，就是盼他能回心轉意，體育署和桌協歷經近3個月的鴨子划水，才總算傳出好消息。

奧運桌球資格賽將於1月22日在葡萄牙貢多馬爾舉行，國際桌球總會已在官網公布各國參賽名單，中華男子隊參賽成員包括一哥林昀儒、陳建安、廖振珽、彭王維以及莊智淵，意味著莊智淵確定再次重返國家隊。

由於奧運桌球資格賽將是取得團體滿額參賽席次的最後機會，因此中華男桌代表隊預計於1月17日提前開拔前往葡萄牙進行移地訓練、調整時差，希望能以最佳狀態迎戰。（編輯：吳協昌）1090109

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