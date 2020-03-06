更多編輯台推薦新聞：
武漢肺炎／米津玄師取消台灣演出 近期演唱會異動整理
娛樂

武漢肺炎／米津玄師取消台灣演出 近期演唱會異動整理

影片／莊智淵逆轉勝張本智和 卡達公開賽晉級次輪
運動

影片／莊智淵逆轉勝張本智和 卡達公開賽晉級次輪

武漢肺炎／文化部所屬表演場館強化防疫 觀眾梅花座戴口罩
生活

武漢肺炎／文化部所屬表演場館強化防疫 觀眾梅花座戴口罩

因武漢肺炎疫情缺席大學甄選 估183生適用應變措施
生活

因武漢肺炎疫情缺席大學甄選 估183生適用應變措施

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞
新聞專題
武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。圖為美國國家過敏與傳染病研究院發布的新型冠狀病毒影像。（圖取自NIAID flickr網頁；作者：NIAID-RML，CC BY 2.0）
武漢肺炎疫情
新聞專題
武漢肺炎疫情10/100

全國性酒測暫緩 蘇貞昌：疫情緊急酒駕不要來亂

最新更新：2020/03/06 10:19
內政部5日宣布暫緩全國性酒測。行政院長蘇貞昌6日表示，酒駕零容忍，無論中央地方都不打折，雖疫情緊急，但對酒駕都會進行酒測。（圖取自蘇貞昌LINE帳號）中央社
內政部5日宣布暫緩全國性酒測。行政院長蘇貞昌6日表示，酒駕零容忍，無論中央地方都不打折，雖疫情緊急，但對酒駕都會進行酒測。（圖取自蘇貞昌LINE帳號）中央社

（中央社記者陳俊華台北6日電）內政部昨天宣布暫緩全國性酒測。行政院長蘇貞昌今天說，酒駕零容忍，無論中央地方都不打折，雖疫情緊急，但對酒駕都會進行酒測。

武漢肺炎疫情延燒，內政部長徐國勇昨天說，「全國性」酒測擴大臨檢已暫時取消，但地方的酒測會繼續做，「絕對不會減少酒駕取締的次數和頻率」。

立法院會今天邀請蘇貞昌進行施政總質詢。蘇貞昌會前受訪時表示，酒駕零容忍，無論中央地方都不打折，雖然疫情緊急，但還是一樣，對酒駕都會酒測，「希望不要來亂」。

媒體詢問，疾管署宣布，逾千人集會舉辦前應先評估風險指標，但民眾反映無所適從。蘇貞昌說，就相關防疫需要，如何避免感染，中央會訂出相關規範、指引，各部會根據業管的業務再做進一步細則規劃，然後由地方主管機關做判斷、裁量，若有疑慮，中央也會就個案做明確解釋。

另外，在澳洲確診武漢肺炎的58歲男子曾在國家音樂廳演奏，再搭乘長榮航空出境，遭外界質疑機場檢疫是否有漏洞。蘇貞昌表示，這個案子當初的情況如何、現在是否還有精進空間，都會逐一盤點，隨時都可以改進。

行政院擬發放振興抵用券，有工商團體希望在清明連假發放，並提高金額。蘇貞昌說，抵用券最重要就是希望在疫情趨緩後，可讓受衝擊的各產業，都能因為民眾出來消費而得到快速振興的機會；同時也藉疫情受衝擊、生意比較清淡時，希望刺激消費，也盼商圈、市場改善體質，更能振興。（編輯：林興盟）1090306

延伸閱讀
酒駕違規撞警拒檢 警開26槍逮人男子酒駕逆向 連撞5部大小車輛釀2傷酒駕處罰新制7月1日上路 警方同步大執法

地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報