全國性酒測暫緩 蘇貞昌：疫情緊急酒駕不要來亂

（中央社記者陳俊華台北6日電）內政部昨天宣布暫緩全國性酒測。行政院長蘇貞昌今天說，酒駕零容忍，無論中央地方都不打折，雖疫情緊急，但對酒駕都會進行酒測。

武漢肺炎疫情延燒，內政部長徐國勇昨天說，「全國性」酒測擴大臨檢已暫時取消，但地方的酒測會繼續做，「絕對不會減少酒駕取締的次數和頻率」。

立法院會今天邀請蘇貞昌進行施政總質詢。蘇貞昌會前受訪時表示，酒駕零容忍，無論中央地方都不打折，雖然疫情緊急，但還是一樣，對酒駕都會酒測，「希望不要來亂」。

媒體詢問，疾管署宣布，逾千人集會舉辦前應先評估風險指標，但民眾反映無所適從。蘇貞昌說，就相關防疫需要，如何避免感染，中央會訂出相關規範、指引，各部會根據業管的業務再做進一步細則規劃，然後由地方主管機關做判斷、裁量，若有疑慮，中央也會就個案做明確解釋。

另外，在澳洲確診武漢肺炎的58歲男子曾在國家音樂廳演奏，再搭乘長榮航空出境，遭外界質疑機場檢疫是否有漏洞。蘇貞昌表示，這個案子當初的情況如何、現在是否還有精進空間，都會逐一盤點，隨時都可以改進。

行政院擬發放振興抵用券，有工商團體希望在清明連假發放，並提高金額。蘇貞昌說，抵用券最重要就是希望在疫情趨緩後，可讓受衝擊的各產業，都能因為民眾出來消費而得到快速振興的機會；同時也藉疫情受衝擊、生意比較清淡時，希望刺激消費，也盼商圈、市場改善體質，更能振興。（編輯：林興盟）1090306