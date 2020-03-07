內政部落實便民鬆綁50案 陸配留台照顧子女規定放寬

（中央社記者王承中台北7日電）為落實簡政便民，內政部今天表示，去年持續檢討，完成50案的法規鬆綁，除開放山林外，還包括允許人民團體用視訊召開理（監）事會議、放寬陸配留台照顧子女、接近役齡男子護照效期放寬為10年等。

內政部今天發布新聞稿指出，法規鬆綁是政府業務推動的重要方向，內政部依行政院開放山林的政策，在去年10月已調整雪霸國家公園生態保護區入園規定，雪季管制期間也全面開放登山路線，且各路線均可申請獨攀，也提供一站式的登山申請，入山證、入園證與山屋等，都能一次搞定。

為順應通訊科技發展與實際需求，內政部指出，去年也放寬人民團體的集會，除涉及選舉及罷免外，得於章程中明定採視訊方式召開理（監）事會議，視為親自出席，也能行使其應有的表決權等權利，預期可讓目前全國約6萬1000餘個各級人民團體受惠，提升開會的效率。

內政部表示，為保障台灣未成年人的最佳利益，去年修正辦法，大陸配偶如於離婚後，對未成年親生子女有扶養事實或會面交往，或遭強制出境將造成未成年親生子女重大且難以回復損害之虞，均不會被廢止居留許可，仍能留台照顧未成年子女，以利親子團聚。

針對喪偶未再婚的大陸配偶，內政部也放寬申請定居的年限規定，由長期居留連續4年，縮短為連續2年，較修法前可提早2年取得身分證。

另外，內政部表示，配合資訊化作業，去年也放寬接近役齡男子申請換發護照的政策，接近役齡男子申辦護照，不須再加蓋兵役管制章戳，且護照效期也由原本的5年，放寬為與一般民眾相同的10年效期，約有38萬名接近役齡男子可因此受惠。（編輯：張均懋）1090307