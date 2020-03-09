徐國勇：內政部次長陳宗彥任疫情中心副指揮官

內政部長徐國勇9日說，因應武漢肺炎，確認由內政部次長陳宗彥（圖）出任疫情中心副指揮官。（中央社檔案照片）

（中央社記者顧荃台北9日電）內政部長徐國勇今天說，因應武漢肺炎，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中上午和他通電話，確認由內政部次長陳宗彥出任疫情中心副指揮官，凸顯內政部防疫工作的重要性。

徐國勇今天列席立法院內政委員會報告業務概況並備質詢，報告時做上述表示。

徐國勇說，防疫視同作戰，為確保國家安全，內政部積極配合疫情中心推動邊境管理跟入境追蹤等防疫工作，發動民政系統對居家檢疫系統進行關懷；若有隔離檢疫者失聯，警政署立即以通緝犯、重大刑案偵辦規格全力協尋，防止疫情擴散。

民進黨立委鍾佳濱質詢時詢問，防疫期間，受隔離檢疫的人員，將留下姓名、旅遊史、手機以及居住地址和身體狀況等個人資料，但個資法規定，蒐集個人資料目的或期限消失後，應主動或依當事人請求刪除個資，政府是否有相關規定。

徐國勇回應，目前居家檢疫有4萬多人，個資法是國發會主管，會依照中央流行疫情指揮中心、疾管署跟國發會規定，有相關處理機制，依法辦理。（編輯：紀淑芳）1090309