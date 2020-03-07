警政民政多系統結合大數據 確診者足跡無所遁形

（中央社記者王承中、溫貴香台北7日電）行政院副院長陳其邁表示，為因應防疫作為，政府動用警政、民政等多個系統，再加上監視器、通聯紀錄等大數據進行疫情分析，除方便確診個案回憶曾從事的活動，也利政府掌握曾出入的場所。

武漢肺炎疫情在全球擴散，台灣因為鄰近中國，民間交流密切，首當其衝，為防堵疫情在台灣蔓延，政府除第一時間執行阻絕境外的措施外，也針對確診個案在潛伏期14天中的活動，進行鉅細靡遺的掌握，避免造成大規模的社區感染。

陳其邁在接受中央社記者訪問時表示，武漢肺炎疫情與SARS不同，SARS的症狀是高燒不退，且發高燒才會傳染，在檢疫方面較好掌握，但武漢肺炎並非高燒不退，不發燒也能傳染，傳播力強，且潛伏期長達14天，因此過去的旅遊史、足跡就成為防疫能否成功的關鍵。

陳其邁指出，武漢肺炎的潛伏期長達14天，要掌握確診個案14天以來的一舉一動，其實是非常不容易，再加上年長者較容易被感染，一般人都不見得能清楚記得自己過去14天以來的活動，更何況是年長者。

陳其邁表示，為了不讓防疫出現漏洞，方便確診個案回憶，以及了解過去14天曾出入哪些地方以及活動，政府也結合警政、民政、健保、入出境資料等系統，利用路口監視器、通聯紀錄等大數據，協助進行疫調，掌握曾經接觸的人士，以利防疫作為。

例如中部確診的計程車司機，陳其邁2月16日上午接獲通報，中午找來衛福部、內政部等相關單位在行政院開會，討論如何在最短時間內，用最迅速而準確的方式，找到感染源。

首先確定司機發病的日期在1月27日，緊接著為了確定這個假設，行政院聯繫資安處、警政署、電信公司，從1月13日開始到1月26日之間的司機通聯紀錄著手，發現在1月22日、23日前後，確實有前往機場載客的叫車紀錄；接著，再和移民署查對資料，從機場的出入境資料中，針對有中港澳旅遊史的旅客，進一步縮小感染源的疑似對象清單。

接著，這份清單對象，由健保署接手，透過健保雲端系統，比對有呼吸道症狀的就醫資訊，篩選出3名最為可疑的對象，其中1人在1月30日有呼吸道症狀就醫紀錄，最為可疑。因此立刻再把名單轉回疫情指揮中心，聯繫可疑對象，進行採檢，16日晚上，行政院就已經掌握3名對象的情形，後續由疫情指揮中心在晚上9時30分，召開記者會向國人報告。（編輯：鄭雪文）1090307