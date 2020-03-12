立院初審 6歲以下兒童可陪同家長進入投票所

立法院內政委員會12日初審通過總統副總統選罷法、公職人員選罷法部分條文修正草案，明定未來家長投票時可以帶6歲以下的孩子進入投票所。（中央社檔案照片）

（中央社記者王承中台北12日電）民眾投票不能帶幼兒進入投票所引發關注，立法院內政委員會今天初審通過總統副總統選罷法、公職人員選罷法部分條文修正草案，明定未來選舉人可以帶其照顧的6歲以下兒童進入投票所。

2020總統、立委選舉，民眾投票是否可以帶幼兒進入投票所，引發各界關注。由於現行總統副總統選罷法、公職人員選罷法，未規定選舉人可以帶幼兒進入投票所，所以今年大選，家長在投票時，仍不能帶孩子進入投票所，引發民怨。

為營造友善投票環境，立法院內政委員會今天初審通過總統副總統選舉罷免法、公職人員選舉罷免法部分條文修正草案，參考兒童及少年福利與權益保障法，不得使6歲以下兒童獨處的規定，增列選舉人及其照顧的6歲以下兒童，可以進入投票所。

另外，雖然現行總統副總統選罷法、公職人員選罷法雖然有保障，若身心障礙者不能自行圈選選票，可以依其請求，由家屬一人在場，依據本人意思，協助或代為圈投。

但為使身心障礙的選舉人，可以依其意願，選擇家屬以外的人，如照護人員協助投票，初審通過的草案也明定，若身心障礙者不能自行圈選選票，可依其請求，由家屬或陪同的人，依據本人意思，協助或代為圈投。

其實這並非立法院首次初審通過相關的草案，第9屆立法院內政委員會在去年4月就曾初審通過相關修正草案，明定未來6歲以下兒童可以陪同家長進入投票所等規定，但因未在第9屆完成三讀，依屆期不連續原則，第10屆重新提案進行審議。

依立法院職權行使法規定，每屆立法委員任期屆滿時，除預（決）算案及人民請願案外，尚未議決的議案，下屆不予繼續審議，須由下屆立委就職後重新提出，稱為「屆期不連續原則」。（編輯：蘇志宗）1090312