肯定選務改革 蘇貞昌：民主選舉是最大公約數

（中央社記者侯姿瑩台北16日電）總統、立委大選11日落幕。行政院長蘇貞昌今天表示，肯定中選會在投票動線規劃等方面的改革，這次開票作業也在當晚10時完成；他也說，民主選舉是這個國家所有人民共同認可的最大公約數。

蘇貞昌今天在行政院院會中針對「二合一選舉選務檢討」表示，第15任總統、副總統及第10屆立法委員二合一選舉平順圓滿落幕，再次向世界證明台灣成熟的民主制度。

他說，中選會在這次選舉中推出多項選務革新措施，包括調降每個投開票所選舉人數、增設1340個投開票所，增設領票處、讓兩條動線同時進行，以及增加圈票遮屏為4到6個，縮短民眾排隊等待領票時間、投票速度加快。另外，工作人員也機動引導行動不便的長者、身障者，或是抱著幼兒的父母，讓他們免排隊領投票。

蘇貞昌表示，整體而言，除了第一波開始投票者稍有等候些許時間，民眾幾乎沒有再抱怨像上次九合一選舉那樣大排長龍、等待多時的情形；這次大選的全部開票作業也在當晚10時完成。中選會從過去的經驗中記取教訓，改善投票動線規劃、改進各作業環節，值得肯定。

他也注意到，國家通訊傳播委員會（NCC）在選前事先與各家電視台協調、提醒，開票時，NCC代理主委陳耀祥也與多位委員、一級主管在辦公室內，掌握各家媒體報票情形，這次媒體沒有像過去出現「暴衝」的情況。他也肯定「預見於先」，找出方法解決的態度。

選舉已經落幕，蘇貞昌表示，有一些社團群組中還在流傳不實謠言，要求中選會與有關部會積極澄清。另外，有極少數投開票所的選務人員，違反計票標準作業程序，引發民眾對開票公平、公正性的疑慮，要求中選會特別注意，並強化地方選委會的相關訓練，避免類似情況再次發生。

此外，蘇貞昌強調，台灣民主得來不易，這次近7成5的投票率，是近8年來最高。儘管目前台灣社會對國家的認同與想像仍存有些許歧異，但民主選舉就是這個國家所有人民共同認可的最大公約數。（編輯：林興盟）1090116