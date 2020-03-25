股匯雙漲 台股早盤大漲逾370點 新台幣升逾1角

美股道瓊指數24日創1933年以來單日最大漲幅，台股25日同步走高，早盤指數大漲逾370點，突破9600點關卡。（中央社檔案照片）

（中央社記者張建中台北25日電）美股強勁反彈，道瓊指數大漲2112.98點，漲幅超過11%，創1933年以來單日最大漲幅，台股今天同步走高，早盤指數大漲逾370點，突破9600點關卡。

台積電美國存託憑證（ADR）大漲3.61美元，漲幅達7.98%，今天股價跳空開高，達新台幣276.5元，漲幅3.36%，市值突破7兆元。股王大立光與鴻海等權值股股價也有都不錯表現。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情持續延燒，美國2兆美元經濟振興方案朝野協商露出曙光，激勵美股大漲，道瓊指數收復2萬點大關，達20704.91點，並帶動日本與韓國股市同步走高。（編輯：黃國倫）1090325

股匯雙漲 新台幣早盤升逾1角

（中央社台北25日電）美股強漲，台股早盤指數大漲逾370點，突破9600點關卡。新台幣也跟著走強，新台幣兌美元開盤升3.6分，以30.28元開出，最高一度升至30.135元，勁揚1.81角。

截至9時15分，新台幣兌美元升1.37角，暫報30.179元。1090325