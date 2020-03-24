都更糾紛 台中建商國瑞驚傳退票

（中央社記者潘羿菁台北24日電）台中建商國瑞開發建設驚傳退票，子公司勝昱科技晚間指出，接獲母公司國瑞開發建設共18筆退票，金額為新台幣3366萬元，截至今天已清償註記2877萬元，尚有489萬元尚未清償註記。

儘管國瑞質押勝昱股票約3.85%，不過勝昱強調，母公司國瑞退票一事不影響公司營運。

勝昱科技今晚召開重大訊息記者會，由勝昱財會處協理陳佑鈞說明，由於母公司國瑞一處都更案發生法律糾紛，主要是債權人並未履義務所衍生出的退票情況。累計國瑞共有18筆退票，總金額為3366萬元，截至23日已清償註記2441萬元，今天再度清償註記436萬元，合計已清償註記2877萬元，尚有3筆金額共489萬元有待清償註記。

陳佑鈞表示，母公司國瑞已與債權人溝通協商，預料近日可以全數完成清償註記，至於國瑞其餘建案仍是順利銷售中，經營一切正常。

陳佑鈞強調，勝昱與國瑞各自獨立經營，且財務獨立，該事件對公司營運無影響，也無重大損及股東權益之事。

至於勝昱營運概況，自2011年起至今虧損9年，截至去年前3季稅後淨損為2661萬元，不過已比去年同期虧損4879萬元，大幅改善45%。

陳佑鈞表示，目前公司結構持續改善當中，今年將會推出新品原本力拚年度獲利，未料武漢肺炎疫情衝擊，公司營運轉為保守。（編輯：楊凱翔）1090324