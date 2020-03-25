振興方案露曙光 美股道瓊飆2112點歷來最猛

美國2兆美元經濟振興方案朝野協商露出曙光，美股24日一掃陰霾，道瓊指數飆漲2112點，創史上最大單日漲點；漲幅逾11%，寫下87年來最佳表現。（中央社檔案照片）

（中央社記者尹俊傑紐約24日專電）武漢肺炎疫情延燒之際，美國2兆美元經濟振興方案朝野協商露出曙光。美股今天一掃陰霾，道瓊指數飆漲2112點，創史上最大單日漲點；漲幅逾11%，寫下87年來最佳表現。

美股本週走勢深受經濟振興方案國會協商進展牽動。民主黨堅持企業紓困要以照顧員工為條件，兩度在聯邦參議院擋下這套方案，導致美股昨天一蹶不振。民主黨高層與白宮官員今天對取得妥協表示樂觀，振興方案過關在望，令投資人大為振奮。

道瓊工業指數終場飆漲2112.98點，漲幅11.36%，收在20704.91點。標準普爾500指數猛漲209.93點，漲幅9.38%，收在2447.33點。以科技股為主的那斯達克綜合指數勁揚557.18點，漲幅8.12%，收在7417.86點。

道瓊指數從3年多低點強彈，收復2萬點大關，刷新13日以1985點寫下的單日最大漲點紀錄，並創下1933年以來最大單日漲幅。標普500指數寫下2008年10月以來最佳表現，那斯達克指數也飆出13日以來最猛漲勢。

道瓊指數30檔成分股共29檔收紅。標普500指數11大類股全面上漲，能源股漲逾16%表現最棒，金融、工業、材料、公用事業與科技類股漲幅也都超過10%。

石油業巨擘雪佛龍（Chevron）股價飆漲22.7%，領漲道瓊指數。美國運通（American Express）與波音（Boeing）漲幅也都超過20%。

蘋果公司（Apple）股價大漲10%，擺脫前4個交易日跌逾11%的陰影。其他指標科技股也表現不俗，微軟（Microsoft）猛漲9.1%，臉書（Facebook）與Google母公司Alphabet漲幅分別達8.7%、7.2%。

費城半導體指數飆漲11.15%，30檔成分股全面收紅，漲幅都超過4%。台積電美國存託憑證（ADR）大漲8%。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情爆發後飽受衝擊的航運股因可能獲得紓困而翻身。美國航空集團（American Airlines Group）股價飆漲35.8%，聯合航空控股（United Airlines Holdings）與達美航空（Delta Air Lines）分別大漲25.7%、21%。

最新數據顯示，全美多地政府近期下令限制民眾外出、強迫商家暫時停業的防疫措施已將經濟拖入深淵。

IHS Markit今天公布，美國3月製造業與服務業綜合採購經理人指數（PMI）初值從2月的49.6驟降至40.5，創歷史新低，跌幅為2009年10月以來最深。IHS Markit首席經濟學家威廉森（Chris Williamson）表示，這份調查顯示美國經濟可能已陷入衰退，情況只會更加嚴重。

為協助企業與民眾度過難關，美國政府擬推出總額約2兆美元的經濟振興方案。財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）與聯邦參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）帶頭協商後對達成共識表示樂觀，聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）也看好振興方案過關。

除財政刺激外，聯邦準備理事會（Fed）也不斷出手支撐美國經濟。聯準會昨天示意將無限量收購美國公債與房貸擔保證券（MBS），並預告將向合格的美國中小企業提供貸款。

美股今天飆漲前，全球多地股市已率先反映2兆美元振興方案有望過關的利多。亞股普遍走揚，台股與港股分別大漲近4.5%，日股飆漲7.1%；道瓊歐洲600指數猛漲8.4%，創2008年以來最佳單日表現。

受疫情衝擊，標普500指數2月19日攻上歷史高點後已回檔27.7%。但隨著素有「恐慌指數」之稱的芝加哥選擇權交易所（CBOE）波動率指數（VIX）從金融海嘯以來最高水準82.69回降至60左右，華爾街分析師開始討論美股是否已觸底。

瑞信集團（Credit Suisse）出具報告預測，標普500指數年底將重返2700點，比今天收盤水準高10%。報告指出，美股反彈關鍵將是抗疫有實質進展，新增確診病例達到高峰後大盤應該能迅速回穩；政府紓困即使必要，但不足以替美股築底。（編輯：陳政一）1090325