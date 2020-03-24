疫情全球延燒 台北國際電腦展延到9月舉行

（中央社記者鍾榮峰台北24日電）受到武漢肺炎疫情影響，台北市電腦公會與外貿協會共同宣布，原訂6月2日至6日舉辦的台北國際電腦展（COMPUTEX Taipei），將延期至9月28日到30日辦理。

市場人士指出，2003年SARS（嚴重急性呼吸道症候群）疫情時，台北國際電腦展曾經延後過一次，這是17年之後COMPUTEX再度延期。

公會今天晚間發布新聞稿，指出受到嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情影響，目前全球已累積超過30萬人確診、分布在167國，已嚴重衝擊經濟、貿易、交通運輸與會展觀光等各行各業。

COMPUTEX主辦單位外貿協會秘書長葉明水及台北市電腦公會總幹事杜全昌今天共同宣布，基於維護參展廠商及參觀者的健康與安全，顧及參展效益與維繫COMPUTEX品牌形象，原訂今年6月2日至6日舉辦的COMPUTEX，將延期至9月辦理。

公會指出，為了持續服務全球有需求的參展廠商及買主，並顧及所有與會者健康安全，今年COMPUTEX將延期至9月28日至30日，在台北南港展覽館2館舉行。

在主題上，公會表示，今年COMPUTEX將呈現5G與通訊、智慧解決方案、電競及創新與新創（InnoVEX）等重點主題。外貿協會將透過全球63個駐外單位加強洽邀全球買主來台參觀9月的COMPUTEX。

針對持續力挺COMPUTEX的國內參展廠商，主辦單位將於今年6月原檔期期間，在台灣經貿網辦理COMPUTEX線上展覽，廣邀全球買主參加視訊採購洽談會，及邀請國內外指標廠商進行線上新產品發表會，同期將邀請國內外資通訊指標性業者，分享5G與AIoT等智慧科技應用與最新趨勢。（編輯：鄭雪文）1090324