央行2000億定向寬鬆助中小企業 利率最低不到1%

中央銀行總裁楊金龍19日宣布價量齊下，穩住市場信心，更首創中小企業融通機制，注資新台幣2000億元援助。圖為楊金龍24日傍晚出席行政院「政府挺你安心防疫」記者會，針對最新一波疫情紓困措施進行相關說明。中央社記者施宗暉攝 109年3月24日

（中央社記者潘姿羽台北24日電）中央銀行總裁楊金龍19日宣布價量齊下，穩住市場信心，更首創中小企業融通機制，注資新台幣2000億元援助中小企業；央行今天說明方案重點內容，若信保保證9成以上，貸款利率有望不到1%，大大減輕企業負擔。

楊金龍19日於理事會會後記者會表示，量化寬鬆只是提供金融市場流動性，但錢不見得能真的打到企業身上，如果打不到，效果會打折扣；但中小企業融通機制能夠讓資金實際進入實體經濟，「這個作用會更大」。

武漢肺炎疫情持續延燒，並衝擊實體經濟，行政院今天下午5時召開臨時記者會說明第二波紓困方案，央行也在5時30分舉行臨時記者會「中央銀行辦理銀行承作受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響之中小企業貸款專案融通」，說明方案具體內容。

央行業務局局長陳一端表示，銀行自有資金有限，因此央行將提供銀行轉融通資金，專案融通利率為0.25%、額度暫定2000億元，適用期間109年4月1日起至110年3月27日止。

陳一端也說，方案目標鎖定中小企業，因此政策上，確實有定向寬鬆的味道。

至於銀行承作中小企業貸款專案融通方案的條件，可分為財團法人中小企業信用保證基金提供9成以上信用保證的新承作貸款、由銀行徵提擔保品的新承作貸款2種情形，前者額度最高200萬元、利率不超過1%；後者額度最高600萬元、利率不超過1.5%。

陳一端也呼籲，銀行應充分發揮金融中介功能，善盡社會責任，努力推動辦理，提供中小企業持續營運所需資金，降低疫情對經濟與金融的衝擊。（編輯：鄭雪文）1090324