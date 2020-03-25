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東京武漢肺炎確診數超越北海道 171例居日本之冠
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武漢肺炎疫情影響 全中運全大運延期

最新更新：2020/03/25 11:39
武漢肺炎疫情延燒，體育署25日宣布，全國中等學校運動會、全國大專校院運動會以及全國身心障礙運動會延期。圖為108年全大運開幕選手進場。（中央社檔案照片）
武漢肺炎疫情延燒，體育署25日宣布，全國中等學校運動會、全國大專校院運動會以及全國身心障礙運動會延期。圖為108年全大運開幕選手進場。（中央社檔案照片）

（中央社記者黃巧雯台北25日電）武漢肺炎疫情延燒，體育署長高俊雄今天宣布，全國中等學校運動會、全國大專校院運動會以及全國身心障礙運動會延期，針對應屆畢業生權益也將另外研擬配套措施。

因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，高俊雄表示，經過2、3個月與承辦縣市、大學、當地政府、衛生單位以及疫情指揮中心等人溝通，考量台灣近期疫情，決定3大綜合性運動會延期舉辦，待疫情獲得控制後，再選擇適當時機舉辦。

針對賽事延期所衍生的籌備財務、人力經費，高俊雄強調，體育署將全力支持，同時也會對擬透過全中運、全大運取得甄試或專業運動教練資格的國三、高三或大學應屆畢業生，研議配套措施。

全中運原定於4月18日至23日在屏東縣登場，而全大運由高雄大學承辦，原先計畫5月2日至6日舉行，而身障運原本5月22日起在台東舉辦，確定延期後，目前時程未定。（編輯：張芷瑄）1090325

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