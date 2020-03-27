燦星旅遭燦坤旗下大股東處分53%持股 遊艇大亨擬接手

（中央社記者江明晏台北27日電）疫情重擊觀光業之際，燦坤集團旗下燦星網宣布處分子公司燦星旅持股，收購主為「遊艇大亨」侯佑霖，預計交易金額落在2972萬元至4458萬元。

燦坤集團在台股掛牌的三家公司之一燦星網今天公告，旗下子公司燦星旅因整體營運表現未如預期、持續虧損，加上外界經營環境變化，因此公司將出售持股。

燦星網董事會決議，處分持有子公司燦星旅行社股權53.175%，約971萬6199股，每股5.1元，如以燦星旅股東參與應賣比率60%至90%估算，預計交易總金額落在新台幣2972萬元至4458萬元，處分投資利益預計約在1961萬元至2861萬元的範圍，但以實際處分交割股數為準。

燦星旅則公告，燦星網通與公開收購人今天簽訂股份買賣協議書，並接獲侯佑霖、鄭寶蓮等二人申報及公告公開收購申報書、公開收購說明書，公司將於接獲收購通知後15日內召開審議委員會，審查公開收購人的身分與財務狀況、收購條件公平性及收購資金來源合理性查證情形，並委請獨立專家表示意見、召開董事會依審議委員會審查結果對股東提供建議。

消息指出，侯佑霖現為亞果遊艇集團董事長，現年49歲的他，投入遊艇休憩產業，早年進入父親侯慶輝、法人代表鄭寶蓮等人創設的萬通人力公司，在他的帶領下，萬通已由外勞仲介公司茁壯為外勞產業鏈集團。

市場人士認為，侯佑霖全身充滿創業細胞，在退休之前，不會只有萬通和亞果這兩家企業集團，入主燦星旅，很可能是想透過遊艇、旅行社等方面，為旅遊產業「一條龍的經營模式」測試水溫，但觀光產業遇此疫情低谷，靜待市場復甦，加上燦星旅連年虧損，均是收購主後續待解的營運問題。

自由行漸成旅遊型態主流，衝擊燦星旅以團客為主的營運模式，燦星旅去年起陸續減資、裁員、精簡門市，寄望數位化轉型的新平台KAis開始旅行，能拚搏一線生機，但還沒闖出亮眼成果，去年底就傳出，有中間人助燦星旅遊尋覓買主，因股東燦坤集團「不玩了」，想出脫持股。

且市場認為，燦星旅每股開價低，換算下來僅新台幣數千萬元就可入主，顯示母公司燦坤集團應是無心深耕旅遊產業，只求脫手。

燦星旅近年營運表現低迷，已連續5年虧損，自2015年至2018年每股虧損分別為0.42元、1.78元、3.31元、5.85元；去年每股虧5.72元，不見起色。

燦星旅員工私下透露，受到武漢肺炎疫情衝擊，燦星旅原來就少得可憐的訂單簡直「雪上加霜」，過去集團就因通路老大而心態保守，在旅遊產業闖不出名號，卻還是上位主義，「這樣的觀念把自己綁死了」，導致營運走下坡。（輯輯：楊玫寧）1090327