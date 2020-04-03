曾進和平醫院抗煞 17年後搖身指揮官築起防疫堡壘

駐地桃園的三三化兵群指揮官李煜森上校（前排右），曾在2003年SARS期間挺進和平醫院，17年後，他再度臨危受命，帶領化學兵築起台灣防疫堡壘。（軍聞社提供）中央社記者游凱翔傳真 109年4月3日

（中央社記者游凱翔台北3日電）國軍化學兵是這次武漢肺炎防疫要角之一，其中三三化兵群指揮官李煜森上校曾在2003年SARS期間挺進和平醫院，17年後，他再度臨危受命，帶領化學兵築起台灣防疫堡壘。

武漢肺炎疫情全球延燒，台灣雖有確診病例，但因嚴密防疫作為獲得各國高度肯定，而有如此成效，除各部會把關，國軍化學兵扮演關鍵角色。

軍方統計，截至目前，化學兵已執行首批武漢台商返台、麗星郵輪寶瓶星號下船者接駁車輛消毒、鑽石公主號旅客包機返台接駁消毒、第二批武漢台商返台，滯留中國湖北台灣民眾類包機下機消毒、營區預防性消毒等任務。

特別的是，駐地在桃園龍岡的三三化兵群指揮官李煜森上校，曾在2003年SARS期間帶隊挺進重災區和平醫院消毒；當年只是上尉連長的他，17年後的現在，已是上校，再次帶領三三化兵群執行任務。

李煜森接受中央社訪問時表示，17年來，他一直在化兵部隊，期間雖然不曾再有類似嚴重疫情，但因日本發生福島核災，台灣每年也有登革熱疫情、水災，國軍仍不時關注核生化等災害，為的就是在承平時期做好萬全準備。

李煜森回憶，17年前SARS期間，他與同仁挺進和平醫院消毒，當時和平醫院已封院近一個月，在未知情況下他與同仁完成地形勘查、入內消毒，讓和平醫院得以重新恢復營運。當年政府對於SARS相當陌生，導致醫療體系處於摸索階段，許多醫療院所封閉、封院。

17年後，因應疫情的相關準備有顯著進步，例如武漢肺炎疫情去年底在中國爆發後，化學兵訓練中心在台灣疫情尚未嚴峻、也就是今年1月15日就辦理防疫消毒講習，並在過年期間完成編組，才能在春節連假結束就投入任務。

談到執行任務，李煜森說，官兵穿好防護服後，針對手腕、胸前拉鍊及腳踝等與防護服的接縫處，會以膠帶綑綁密合，除了免除病菌趁虛而入，也因為官兵執行任務時會背負10至30公斤的裝備，透過膠帶綑綁避免在操作裝備時造成防護鬆脫，「這樣的SOP，其實是在當年SARS期間就已制定，一直沿用迄今。」

對於目前裝備與當年的差異，他說，消毒藥劑含有「氯」等有毒氣體，若官兵長時間吸入，輕則過敏、重則對身體造成傷害，因此這次任務期間，選配具有能吸附氯的呼吸裝備，再加上N95以上等級的防護措施，確保官兵安全。

李煜森強調，許多人以為脫卸裝備是一件很簡單的事情，但作業完的脫卸程序才是最重要環節，因為手部碰觸臉很容易感染，因此官兵都戴兩層手套，褪去第一層手套後，鄰兵會協助酒精雙手消毒，這時才會褪去臉罩，避免殘留手上的病毒趁虛而入，最後再將第二層手套褪去。

「讓我感動的是，這次很多官兵寧願利用休假時間加入任務，為的是不想在這次防疫上缺席。」李煜森說，當年與他一起挺進和平醫院的同仁，大多都是義務役官兵；17年後的今天，軍隊組成已都是志願役，存在的價值就是備戰。

李煜森表示，雖然官兵執行任務時的擔心在所難免，但藉由平常反覆的訓練，讓他們對於每次的出勤都相當有自信，也信任同伴、上級長官的指令，期望能夠與政府部門一起付出，減緩疫情。（編輯：謝佳珍/趙蔚蘭）1090403