國軍化學兵扮演防疫要角 保命防護服分4等級

（中央社記者游凱翔台北9日電）國軍化學兵在這次武漢肺炎疫情扮演防疫要角，陸軍33化學兵群也投入任務，而化學兵防護服共分為A、B、C、D等級；其中又以A為最高級、採內循環呼吸系統；昨天前往麗星郵輪「寶瓶星號」消毒的官兵，則是著C級防護服，並搭配N99防疫口罩。

麗星郵輪「寶瓶星號」昨天停泊基隆港，國防部配合中央流行疫情指揮中心，派遣33化學兵群前往執行消毒任務，並攜帶2組輕型消毒器、2具氣體消毒機、2具背負式消毒器。

軍方人士指出，陸軍第33化學兵群駐地在桃園，扮演北台灣核生化及防疫消毒工作的重要角色，而化學兵穿著的防護衣，則區分A、B、C、D四個等級。

D級防護服不含任何呼器，為一般的工作服，含手套、安全鞋、安全眼鏡、頭盔；C級防護服則是定義為使用口罩、防毒面具就可防護的等級，但仍必須穿著防護衣及其他必要裝備，例如執行禽流感、登革熱勤務等，便是穿著C級，昨天前往寶瓶星號消毒的化學兵，也是穿著C級搭配N99口罩。

若有污染物質恐影響呼吸粘膜系統，則必須穿著B級防護服，並同時攜帶供氣式的空氣呼吸器，以避免吸附汙染物質。

軍方表示，當遇到強酸、強鹼或者高污染物質的場合，就必須要著全包覆式、內循環，選配有救命器、通訊系統、內冷卻器材的A級全罩式防護服。 例如民國92年爆發SARS疫情，雖然是飛沫傳染，但因傳染能力強，化兵群就是穿著A級防護服前往高風險區域消毒。

除此之外，青年日報日前也披露化學兵裝備。由中科院研製的「99式核生化偵檢車」，艙間內配置正壓防護系統，提供280Pa上下的氣壓環境，有效全面阻隔外來的有毒物質入侵。

而車內人員可利用MR170化學遠距遙測偵檢器，對5公里範圍內的8種化學戰劑、58種毒化物進行監測作業，並根據偵檢作業結果，逐一投放標示器，標示污染區範圍，提供各部隊污染迴避、後續消除作業的依據。

此外，如果說99式核生化偵檢車是大腦，「MD-105重型消除車」可說是偵消營最強而有力的手腳，全車不僅具備抗紅外線塗裝，可載重3500公升水量（2000公升藥箱、1000公升水箱及500公升混合槽），針對輻射落塵、生物病原體、化學毒化物等有害物質，進行道路等大面積消毒。

特別的是，車內鍋爐系統，可結合車邊沐浴或緊急沖淋洗眼器，對執行人員進行除污作業，為災後復原提供衛生及安全的作業環境。（編輯：蘇志宗）1090209

國軍化學兵扮演此次武漢肺炎防疫要角，左為穿著B等級防護服，右為穿著最高等級A級防護服。（軍聞社提供）中央社記者游凱翔傳真 109年2月9日