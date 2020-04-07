疫情初露曙光 美股3指數漲幅逾7%道瓊飆1627點

（中央社記者尹俊傑紐約6日專電）美股道瓊指數今天飆漲1627點，3大指數漲幅都超過7%。武漢肺炎持續蔓延，全美死亡人數突破1萬大關，但紐約州等嚴重疫區新增確診病例出現穩定跡象，疫情趨緩曙光乍現。

美股開高走高，尾盤直線拉升，道瓊工業指數終場飆漲1627.46點，漲幅7.73%，收在22679.99點，創3月13日以來新高。標準普爾500指數大漲175.03點，漲幅7.03%，收在2663.68點。以科技股為主的那斯達克綜合指數猛漲540.15點，漲幅7.33%，收在7913.24點。

道瓊指數30檔成分股全數上漲，近期表現欠佳的個股都強勢反彈。波音（Boeing）股價飆漲19.5%，表現一馬當先；雷神技術（Raytheon Technologies）、美國運通（American Express）、Visa和麥當勞（McDonald's）漲幅都超過10%。

標普500指數11大類股全面收紅，科技股漲幅達8.8%，表現最棒；公用事業、非消費必需品、材料、金融與地產股漲幅都超過7%。

蘋果公司（Apple）與Google母公司Alphabet股價分別飆漲8.7%、8.3%，微軟（Microsoft）與臉書（Facebook）漲幅均逾7%。

晶片股漲勢凌厲，費城半導體指數大漲10.38%，30檔成分股全面收紅。美光科技（Micron Technology）、超微（AMD）與輝達（NVIDIA）漲幅都超過10%，台積電美國存託憑證（ADR）跟漲6.2%。

受2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情重創的零售、遊輪與餐旅股一吐悶氣，柯爾百貨（Kohl's）、諾斯壯（Nordstrom）、嘉年華（Carnival）與萬豪國際（Marriott International）今天股價都飆漲19%以上，但年初以來跌幅仍逾50%。

根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，全美武漢肺炎確診病例超過35萬例，高居全球首位，但過去幾天新增速度趨於穩定。1日至4日，美國新增確診數分別約3萬100例、3萬2100例、3萬3300例、2萬8200例。

紐約州長古莫（Andrew Cuomo）今天公布，全州武漢肺炎確診突破13萬例，單日599人喪命，近兩天新增死亡數「基本持平」。但他警告民眾不能掉以輕心，仍要遵守社交距離規定，「就算疫情趨於穩定，也是在極高水準趨穩，醫療體系依舊承受極大壓力」。

為遏阻病毒散播，美國大部分地區都在實行居家防疫措施，與歐洲疫情重災區做法類似。過去幾天，義大利、西班牙等國疫情顯現好轉跡象，部分投資人認為美國控制疫情指日可待。

受武漢肺炎疫情衝擊，全美經濟陷入大規模停擺，美股2月創歷史新高後迅速回檔，長達11年的史上最長多頭行情告終。最近4週，道瓊指數3度週線收黑，一度連兩週出現雙位數跌幅，大盤向下探底同時陷入史上罕見的劇烈震盪。

根據道瓊市場數據（Dow Jones Market Data），道瓊指數連12個交易日漲跌幅達1%以上，創2009年3月以來最長紀錄；連28個交易日漲跌幅達0.5%以上，直逼1931年10月經濟大蕭條期間以連33個交易日寫下的紀錄。

道瓊指數3月23日跌至3年多來最低點，在聯邦準備理事會（Fed）積極救市、國會通過2兆美元經濟援助方案等利多支撐下，至今已反彈近22%。但這項指數年初以來仍大跌20.5%，而且經濟停擺短期內恐難恢復正常，美股後市依舊面臨嚴峻考驗。（編輯：張佑之）1090407