紐約武漢肺炎增599死 居家防疫延長至4月底

（中央社記者尹俊傑紐約6日專電）紐約州武漢肺炎確診突破13萬例，單日599人喪命，新增死亡人數趨穩。為壓制疫情，紐約州長古莫今天宣布居家防疫令延長至4月底，社交距離違規最高罰款倍增至1000美元。

根據紐約州政府最新數據，全州2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診總數達13萬689例，新增8658例，增幅連兩天保持在7%；累計4758人死亡，占全美總數約46%；近3天新增死亡數分別為630、594、599人，出現趨穩跡象。

古莫（Andrew Cuomo）簡報時表示，數據顯示冠狀病毒在紐約散播已接近高峰，但外界不能掉以輕心，「就算疫情趨於穩定，也是在極高水準趨穩，醫療體系依舊承受極大壓力」。

他敦促紐約民眾持續遵守社交距離規定，並秀出曼哈頓聯合廣場（Union Square）等地上週末人氣旺盛的照片，指在家隔離許久的民眾趁好天氣外出，在醫護人員忙著拯救人命之際把保持社交距離當耳邊風，「令人完全無法接受」。

古莫說：「太快鬆懈很危險，這病毒是我們從一開始就低估的敵人，我們付出慘痛代價。數據看似疫情有所轉折，一切都結束了。並沒有。香港和韓國等地已經犯錯，我們不會犯相同的錯。」

古莫宣布，3月22日起實施、關閉學校與大量商家並要求民眾盡可能待在家的「紐約州暫停」（New York State on PAUSE）行政命令延長到4月29日，違反社交距離規定最高罰款從500美元提高到1000美元（約新台幣3萬218元）。

根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，全球逾130萬人感染武漢肺炎、7萬多人喪命，全美確診病例超過34萬例、死亡總數突破1萬大關。美國公共衛生局長亞當斯（Jerome Adams）昨天形容，全美本週疫情將有如「珍珠港時刻」。

紐約州是全美疫情重災區，居家防疫令執行兩週後疫情已顯現趨穩跡象。數據顯示，紐約州共1萬6837人感染武漢肺炎住院，4504人住進加護病房，分別日增358、128人，增幅都不到3%，與前幾週連續多天雙位數成長呈現鮮明對比。

儘管如此，古莫仍擔心州內醫院床位不足。

曼哈頓賈維茨會展中心（Javits Center）2500床位臨時醫院改收武漢肺炎患者後，古莫希望上週起停靠曼哈頓的美軍醫療艦安慰號（USNS Comfort）也跟進。他說，今天將與美國總統川普商量，期望安慰號1000個床位也能用來治療2019冠狀病毒疾病。（編輯：張佑之）1090407