蘇貞昌：每片口罩都嚴謹使用 絕對沒暗槓

行政院長蘇貞昌（前）7日赴立法院會備詢，會前受訪說，政府一開始就禁止口罩出口、增產口罩，一方面有效運用，不但增加民眾購買片數、提供醫療人員備用容量，「政府對每一片口罩都非常認真嚴謹使用，絕對沒暗槓」。中央社記者林俊耀攝 109年4月7日

（中央社記者陳俊華台北7日電）行政院長蘇貞昌今天說，政府一開始就禁止口罩出口、增產口罩，一方面有效運用，不但增加民眾購買片數、提供醫療人員備用容量，「政府對每一片口罩都非常認真嚴謹使用，絕對沒暗槓」。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，邀蘇貞昌與內閣官員列席備詢。會前媒體記者提問蘇貞昌，有媒體社論認為政府暗槓口罩，不然怎麼會突然多1000萬片分送給國際？

蘇貞昌說，從小他的母親就告訴他，自己吃剩的才要給人家、省吃儉用幫忙鄰居、幫忙有困難的人，才是高貴情操；台灣一開始就禁止口罩出口、努力增產口罩，一方面自己努力，也是省吃儉用，所以從7天2片、3片，到現在14天9片，也是不敢揮霍浪費，一步步給國人方便，也節約使用幫助世界上有需要的人。

台灣這種愛心、高貴情操，獲得全世界很大肯定，也是多少年來台灣人一代交一代，留下的珍貴資產，蘇貞昌希望國人珍惜、好好運作；口罩隨產能變化，政府一步步府很努力、節制使用。

他表示，包括給購買民眾方便增加片數、給第一線醫療人員無缺、還增加備用容量，也給公務需要的人方便拿到口罩，甚至給要頻繁出入醫院、重症患者都能拿到口罩，「政府對每一片口罩都非常認真嚴謹使用，絕對沒暗槓」。

蘇貞昌說，衛生福利部長陳時中還教大家，如何使用電鍋消毒口罩，可見大家相信政府，政府一方面努力增產，一方面有效使用，把愛心給世界需要的人，這都是台灣防疫政策獲得全世界各國領袖稱讚，也看到世界媒體大幅報導。

蘇貞昌表示，甚至像比爾蓋茲（美國微軟公司共同創辦人）、金像獎女星（芭芭拉史翠珊）都一再肯定台灣這個國家，是台灣人很難得被世界這麼重視、肯定的時候，希望國人多珍惜身上有全世界最穩定、最便宜口罩，「相信政府，絕對不會暗槓、濫用」，請大家放心。

另外，口罩實名制2.0網路預購第3輪1日開放登記，前民眾黨發言人林珍羽在臉書留言稱自己預購2次都沒抽到籤，結果挨批；她也在臉書道歉，指已到派出所說明緣由及過程，並強調留言是個人立場。

蘇貞昌表示，網路購買口罩很順利，謝謝大家支持，讓口罩實名制2.0更多元、更方便，過去2次並沒有超出預期，所以沒抽籤，如果有不會使用的人多問旁人、旁邊的人也可以多幫忙；如果這方面有任何不實訊息，由權責機關依法處理，希望疫情緊張的時刻，不要傳播不實訊息。（編輯：郭無患）1090407