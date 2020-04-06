前民眾黨發言人怨口罩抽不到挨批 臉書道歉強調個人立場

（中央社記者梁珮綺台北6日電）口罩實名制2.0網路預購第3輪1日開放登記，前民眾黨發言人林珍羽在臉書留言稱自己預購2次都沒抽到挨批。她在臉書道歉，指已到派出所說明緣由及過程，並強調留言是個人立場。

林珍羽曾擔任台灣民眾黨發言人，1日辭去黨發言人職務，到台北市政府報到，職缺為媒體事務組秘書。

而林珍羽先前在臉書留言稱自己網路預購2次口罩都沒抽到，下班後藥局也關門，讓她只好乖乖回家蒸口罩，引發網友一面倒批評，稱目前口罩預購未達上限，不用抽籤，都買得到，還有網友說要到警局報案指稱其造謠。

林珍羽稍早在臉書上表示，今天7時9分已到台北市建國派出所說明留言事件緣由及過程，並已完成相關備案事宜，「若有造謠之疑慮，本人願依法辦理，接受裁罰」。

林珍羽也在臉書向網友致歉，表示查證後，她預購口罩第2波沒收到通知，因沒有查詢，所以誤以為沒有中籤，但查詢後發現確實有中籤。

林珍羽說，她沒收到通知，所以延誤繳費期限導致沒有領口罩。

林珍羽表示，爭議留言是她的個人立場，並強調她未擔任任何發言人職務，「在此向第一線防疫人員及為防疫措施努力的前線及幕後奉獻的台灣隊致歉」。（編輯：李錫璋）1090406