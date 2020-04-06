更多編輯台推薦新聞：
武漢肺炎全球大封鎖 蘇格蘭作家15年前小說神預言
國際

武漢肺炎全球大封鎖 蘇格蘭作家15年前小說神預言

QA一次看／口罩消毒重複用 哪些方法行得通？
生活

QA一次看／口罩消毒重複用 哪些方法行得通？

神父呂若瑟5天募款千萬 8旬賣菜嬤捐所得援義大利
生活

神父呂若瑟5天募款千萬 8旬賣菜嬤捐所得援義大利

台灣武漢肺炎防疫全球矚目 德法美日義英等14國媒體借鑑
國際

台灣武漢肺炎防疫全球矚目 德法美日義英等14國媒體借鑑

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
清明連假出遊民眾 指揮中心：儘可能在家上班
首頁 / 生活

前民眾黨發言人怨口罩抽不到挨批 臉書道歉強調個人立場

最新更新：2020/04/06 10:33

（中央社記者梁珮綺台北6日電）口罩實名制2.0網路預購第3輪1日開放登記，前民眾黨發言人林珍羽在臉書留言稱自己預購2次都沒抽到挨批。她在臉書道歉，指已到派出所說明緣由及過程，並強調留言是個人立場。

林珍羽曾擔任台灣民眾黨發言人，1日辭去黨發言人職務，到台北市政府報到，職缺為媒體事務組秘書。

而林珍羽先前在臉書留言稱自己網路預購2次口罩都沒抽到，下班後藥局也關門，讓她只好乖乖回家蒸口罩，引發網友一面倒批評，稱目前口罩預購未達上限，不用抽籤，都買得到，還有網友說要到警局報案指稱其造謠。

林珍羽稍早在臉書上表示，今天7時9分已到台北市建國派出所說明留言事件緣由及過程，並已完成相關備案事宜，「若有造謠之疑慮，本人願依法辦理，接受裁罰」。

林珍羽也在臉書向網友致歉，表示查證後，她預購口罩第2波沒收到通知，因沒有查詢，所以誤以為沒有中籤，但查詢後發現確實有中籤。

林珍羽說，她沒收到通知，所以延誤繳費期限導致沒有領口罩。

林珍羽表示，爭議留言是她的個人立場，並強調她未擔任任何發言人職務，「在此向第一線防疫人員及為防疫措施努力的前線及幕後奉獻的台灣隊致歉」。（編輯：李錫璋）1090406

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報