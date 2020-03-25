陳建仁：無知助傳染病散播 中國要有世界公民責任

副總統陳建仁（圖）接受中央社專訪時表示，「無知是傳染病散播最重要的武器」，呼籲中國要有世界公民的責任，讓疫情更透明。中央社記者吳家昇攝 109年3月25日

（中央社記者葉素萍、溫貴香、顧荃台北25日電）副總統陳建仁接受中央社專訪，對於武漢肺炎疫情全球蔓延，他表示，「無知是傳染病散播最重要的武器」，呼籲中國要有世界公民的責任，讓疫情更透明。

公衛專家出身的陳建仁，24日接受中央社專訪。民主體制的台灣這次防疫獲得不錯評價，陳建仁特別提到，一般人覺得極權獨裁國家控制傳染病一定比較容易，一聲令下，大家都照做，但實際上防疫需要每個人心甘情願配合防疫措施。

「只有在自由、民主、法治的國家才能看到很透明的疫情（資訊）」，讓民眾從疫情中學習防疫，愛自己又愛別人，透過公開數據、透明與誠實，才能夠做最好的控制，「而不是去掩蓋疫情，只是要讓社會有看起來有表象的穩定。」

陳建仁19日在臉書分析各國武漢肺炎的檢驗情況提及，只有大陸和伊朗，官方資料沒有列在「維基百科」，疫情資訊不夠透明。中國官媒「新華網」以匿名文章指陳副總統是「披著專業外衣，公然胡說造謠。」

對於新華社的批評，陳建仁不願多做回應和評論，但他強調，所提都是官方的資料。

中國近年來陸續出現影響重大的傳染疾病，包括非洲豬瘟、武漢肺炎等，陳建仁認為，不只中國，全人類都面臨很多新興傳染病或再興傳染病挑戰，人類無限制開發農地、破壞森林與野生動物棲息環境，甚至貪婪地吃野生動物，新興傳染病與人類之間是永不止息的征戰。

他說，在人口多、養牲畜家禽很多的地方，一定免不了會有新興傳染病，有新興傳染病不可怕，而是要在第一時間發現，然後做最好的管控；傳染病是星星之火，足以燎原；看到星星之火時，一個個撲滅相當容易，但等到燎原就來不及。

「中國對全世界要有世界公民的責任」，陳建仁認為，當中國面臨任何一個新興傳染病時，不管是人畜共通傳染病或者人傳人的傳染病，都應在第一時間點讓全世界的人知道「是的，我們有這樣的傳染病，然後我們現在努力要來做（防治）。」

陳建仁指出，世界衛生組織或其他的國家得到這樣的資訊時，也要互相幫忙，疫情公開、透明、分享最重要。

陳建仁說，台灣與中國接觸相當頻繁，要提高警覺，他呼籲中國應讓疫情更透明，讓全世界都能了解中國面臨的困難，中國人民也有權利了解疫情狀況，與政府合作控制疫情。

「無知是傳染病散播最重要的武器」，他表示，當民眾是無知的時候，傳染病一定擴散。

他說，2300萬台灣人民對公共衛生的知識，也是台灣防疫能夠成功的原因，期盼所有媒體傳播正確知識，「多一點專業、少一點政治。」

陳建仁提到，在民主國家防疫時會面臨到「侵犯人權」的問題，SARS爆發時就發現有些人不服從防疫工作，後來的傳染病防治法就有修法設罰則。站在公共利益避免疾病散播的立場上，某種程度限縮人權是必要的，只在疫情這段期間內才能做，其他時間不能做。

陳建仁說，也有人提到台灣是「言論自由」社會，但如果發布錯誤消息，引起民眾的恐慌與搶購、囤積，而且不是事實的言論，就要有所限縮，若不能限縮，社會將有動亂。

這次武漢肺炎疫情，兩岸在包機等議題都出現過僵局，甚至引來兩岸網友隔空互相指責，引發外界關注兩岸關係發展。陳建仁認為，對話是解決誤解最好的方法，像這次武漢包機事件，台灣有自己的堅持與防疫標準，雖然過程有曲折，但華航、東航飛機仍按照檢疫標準來做。

「能彼此尊重、了解、對話、兩岸的關係才會愈來愈穩健往和平繁榮方向發展」，陳建仁盼望有更多良好對話的機會，兩岸和平穩定、可預測的發展，對兩岸人民都有幫助。

他說，2300萬台灣人民要追求的自由、民主、人權，應該被尊重，在這樣的原則下，台灣也願意與所有國家、包括中國在內，有更好對話。（編輯：黃瑞弘/謝佳珍）1090325