武漢肺炎全球大流行 陳建仁再批WHO附和中國

（中央社記者溫貴香台北19日電）副總統陳建仁日前接受媒體專訪批評WHO秘書長譚德塞「成事不足敗事有餘」，他昨天再發臉書抨擊世衛組織一再附和中國疫情「可防可控」，未能及時撲滅武漢一地的燎原星火，以致釀成全球大流行，實在令人遺憾與哀傷。

陳副總統昨天深夜在臉書以「從群體免疫閾（ㄩˋ）值（herd immunity threshold） 談武漢肺炎防疫策略」為題談英國的佛系防疫政策，文末，他再批評世界衛生組織（WHO）表示，蔓延全球的武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）大流行，最初爆發地在中國武漢，根據「維基百科」的資訊，早在去年12月，武漢就有為數可觀的嚴重傳染性肺炎病例，也有不少第一線醫護人員發出警訊。

陳副總統表示，可惜當時沒有做好確診病例的感染源回溯調查、密切接觸者的追蹤檢疫、高風險群的減輕暴露；反而一再隱匿疫情以及人傳人的事證，再加上WHO一再附和中國疫情「可防可控」，未能及時撲滅武漢一地的燎原星火，以致釀成全球大流行，實在令人遺憾與哀傷。

針對日前英國政府宣布武漢肺炎防疫進入第二階段的「延緩階段」，主要措施包括：所有出現咳嗽和發燒等症狀的人必須在家隔離7天，7天之後症狀持續或惡化，再叫救護車送醫治療等3策略。

副總統表示，這種鼓勵人民盡可能維持日常生活的「低度防疫」作為，預期可以建立「群體免疫力（herd immunity）」，讓多數人得病產生免疫力，來遏止病毒的繼續傳播，而讓有限的醫療資源，專用於救治重症患者。

英國總理說：「武漢肺炎和流行性感冒完全不同，沒有任何人對它具有免疫力！」還說：「更多更多的家庭，將會失去他們摯愛的人。」

陳副總統的小女兒問說：「這樣做有道理嗎？英國的確診病例和死亡人數，不就會成為全世界最高的嗎？」他回說：「當然！如果要提高群體免疫力來阻斷傳染，根據目前武漢肺炎的基本傳染數 （basic reproduction number，R0）必需有29%-74%的人民得到感染，也就是全英國6600萬人當中，有1900萬至4900萬人感染，才可遏止病毒散播」。

他表示，如果只對重症者（20%）檢測病毒，還是會有380萬到980萬名確診病例，數十萬人死亡，死亡人數仍是世界第一。

副總統說，有鑑於只是「減緩」而非「阻止」疫情傳播，可能會造成災難性疫情，進而拖垮醫療照顧體系，英國又改弦易轍，採取更嚴厲的措施包括避免「非必要」的外出與旅行等。希望能夠藉此降低R0，使這波疫情的死亡人數壓在數千到數萬人左右。

他解釋，R0是指在沒有外力介入，而且所有人都沒有免疫力（general susceptibility，一般易感受性）的情況下，一個感染到某種傳染病原的人，會把病原繼續傳染給多少其他人的平均值。R0愈大代表傳染愈難控制，R0 ﹤1傳染病原將會在該地逐漸消失，R0= 1傳染病原會持續存在該地而成為地方病，R0﹥1傳染病原會在該地呈現指數增加而成為流行病（epidemic）。

他並說，但是易感受人口數會慢慢因為感染產生免疫力，而逐漸減少，所以流行疫情也會減緩。當群體內具有免疫力的人數多於一定數目（herd immunity threshold, HIT，群體免疫閾值），則流行病會轉為地方病或消失。

他說，HIT決定於R0，HIT=1-（1/R0），換言之，R0愈高，HIT愈高，武漢肺炎的R0=1.4-3.9，HIT=29-74%，在沒有疫苗和抗病毒藥物的當下，英國要藉全民自然感染達到HIT，確實不可行。反而必須透過確診病例的早期發現與隔離治療、密切接觸者的居家檢疫、高風險群的減少暴露來降低R0、減少疫災，等待疫苗和抗病毒藥物的上市。（編輯：林興盟）1090319