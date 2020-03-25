人生美麗叉路 陳建仁盼519疫情控制打完美好一仗

（中央社記者溫貴香台北25日電）「520是我最盼望的日子。」副總統陳建仁即將卸任，他形容進入總統府是「人生美麗的叉路」，公衛學者出身的他在卸任前全力投入協助政府抗疫、超前部署，希望5月19日時疫情得到控制，「打完美好的一仗」。

陳建仁是學者出身，謙遜、有禮，臉上始終帶著微笑，充滿暖男風格，2016年總統大選，蔡總統選擇陳建仁擔任副手，雖然出乎意料，但被膩稱為「大仁哥」的他，在選戰中刮起旋風，為總統選情加分不少。

勝選後進入總統府，陳建仁雖扮演的是憲法上「無聲」的備位元首角色，但卻推動包括年金、婚姻平權等重大改革，被形容為「史上最忙副總統」。2018年九合一選舉慘敗，民進黨陷入低潮，在前行政院長賴清德出面和蔡總統爭取總統選舉提名後，石破天驚地宣布不續任，也促成了「蔡賴配」，完成勝選連任。

520將屆，距離陳建仁卸任的日子不遠，但他無法閒下來，碰到武漢肺炎全球大流行，身為流行病學專家的陳建仁，成為抗疫的幕後關鍵人物。

「因為武漢肺炎不能上教會，我與太太每天一起網路彌撒時，都在為台灣這塊土地祈禱」。身為虔誠的天主教徒，他在卸任前接受中央社專訪，言談中都是對台灣的熱愛以及責任。

2003年SARS（嚴重急性呼吸道症候群）風暴，他臨危受命擔任衛生署長，帶領台灣抗煞；2006年出任國科會主委；2016年大選和蔡總統搭檔競選，一直鍾情於學術的陳建仁，在生涯中出現許多意外的叉路。

陳建仁透露，2003年時任行政院長游錫堃邀請他擔任衛生署長時，回家後他打開聖經看到一段經文：「你們誰要在眾人當中為首的，就要做眾人的奴僕」，他很清楚這是天主的召叫，「真正的權力就是服務，從事公職的工作就是做2300萬人的公僕。」

台灣因為超前部署抗疫，獲得國際讚譽，讓「超前部署」成為熱門關鍵字。「對自己的未來，從來沒有『超前部署』，永遠看天主的安排」，陳建仁談起政治生涯，也拿來幽了自己一默。

民進黨在九合一選舉敗選後，陷入低潮，陳建仁相當難過，自認沒做好溝通，需要檢討，「我實在是不敢跟總統說要離開，自己沒有做好份內角色，自覺是一位無用的僕人。」

他說，後來民進黨總統初選出現其他競爭者，他突然有一個想法，團結的執政黨一定可以使國家變得愈來愈好，雖然自覺年金改革與婚姻平權沒有做得好，但階段性的角色已完成。

「我要下台，回學術界，讓蔡總統去選最好的競選搭檔。」陳建仁告訴蔡總統不續任的決定，他現在回想起來，感謝天主給了很好的啟示，讓他做一個很好的決定。

陳建仁說，蔡總統靠著自己與團隊的努力拿到817萬票，身為全國競選總部主委的他，以為可以就此打道回府，但「天主常常召叫人的時候出人意外，叫做天意莫測，後來發生武漢肺炎疫情，總統再度交付任務。」

身為公衛界前輩，抗疫團隊的很多成員都是陳建仁的學生或好友，這段期間參與抗疫，經常通電話或開會，「其邁、時中、上淳都是不可或缺的人物」，他特別在訪談中稱讚了他們。

其實陳建仁自己更是全力投入，除了扮演幕後總顧問，更與專家學者交流，掌握最新資訊，從發生疫情之後，他在臉書發出相關貼文超過10篇，問他是不是自己寫，他回答「專業的部份當然是自己寫啊」。

「我曉得天主一定會讓我一直忙，忙到519那一天，絕對不會讓公僕閒下來，」陳建仁說，希望5月19日離開那天，台灣疫情能夠控制到蠻好的階段，能夠說「打了一場美好的仗」。

被問到即將卸任的心情，陳建仁馬上笑逐顏開，「520是我最盼望的日子」，希望趕快回到最熱愛的學術生涯。在烏腳病與慢性砷中毒、病毒肝炎與肝癌等致癌病毒都有傑出研究的陳建仁，接著如數家珍地提到了過去還沒完成的許多研究計畫，像是台灣女性為什麼那麼容易得肺癌，怎樣早期發現早期治療肝癌等。

除了埋首於學術外，陳建仁愛爬山，卸任後還想重爬一次玉山。他說，到山上走可以看到大自然的偉大，看到自己的有限；看到大自然的偉大，就會養成一個更謙卑與欣賞造物主的心。

「這4年是我人生很值得珍惜的階段，讓我更了解台灣這塊土地的人，值得我們疼惜，好好愛他們。」陳建仁形容這4年是「美麗的人生叉路」，用「愛台灣」做了註腳。（編輯：黃瑞弘/謝佳珍）1090325