陳建仁：蔡總統讓我了解什麼是政治

（中央社記者溫貴香、葉素萍、顧荃台北25日電）副總統陳建仁520即將卸任，他24日接受中央社專訪時談到總統蔡英文，在年金改革展現決心、勇氣與慈悲心，面臨最艱難困苦，仍勇往直前；蔡總統這4年讓他了解什麼叫做政治，不是爭權力，而是服務眾人。

陳建仁也肯定副總統當選人賴清德是一個很好的人選，他說，「我太開心了，當時在臉書發表公開信後，就祈禱他們兩人能夠合起來」，總統一定會賦予賴清德一個新階段的使命，相信賴清德會做得很棒。

台灣防疫獲國際肯定，扮演幕後關鍵人物的陳建仁聲望攀高，儘管即將卸任，外界仍關注他是否會接下其他重要職務。陳建仁說，他向蔡總統報告，要回中央研究院，總統說「很好」，他很開心。

他說，這次武漢肺炎防疫讓他深深感受到台灣是一個可以和諧、繼續往前進的地方，中央政府與地方政府搭配得比SARS時期好太多了，政府與人民的合作也很好，當每一個人有共同願望與期待，大家團結合作與同心協力，就一定能夠完成。

儘管蔡總統成功連任，但執政4年期間，遭遇不少批評和挫折，尤其是2018年九合一選舉大敗，讓民進黨政府陷入低潮。陳建仁認為，領導人無法討好所有的人，不可能完全沒有批評，「獨裁極權才沒有」。

身為天主教徒的陳建仁舉例，他負責推動婚姻平權時，被天主教教友們批評，「後來我太太不敢傳任何line的訊息給我看」，可是，當他想到同志們有追求幸福的權利，「我認為我做對了」、「批評對我來說無所謂」。

陳建仁表示，九合一敗選後，為了要贏得人民的信任、帶領這個國家走到更好的未來，蔡總統從1.0變成2.0，前面4年所扎的根、種下的樹，還需要繼續成長茁壯，舉凡前瞻建設、產業創新包括綠能、生技產業、國防產業都已經起頭了，而且已經穩定往前走，「未來4年的藍圖在前面4年任期都已經做好布局」。

和蔡總統在總統府共事4年，陳建仁觀察蔡總統具有「無我」的人格特質，以推動年金改革為例，每次提到年金要砍幾成，蔡總統都說要想想別人、軍公教人員被砍下去後怎麼過日子等，「要我們再回去想想」。

陳建仁說，總統讓他了解什麼叫做政治，政治不是爭自己的權力，政治是服務眾人的事，蔡總統這個心態很重要，也讓他覺得很慶幸，可以跟總統共事。

陳建仁認為，政治人物要有兩隻腳，一隻腳叫做智慧、一隻腳叫做慈悲，蔡總統會反省、改變，面對批評該改進就改進，他對蔡總統未來4年充滿信心。（編輯：黃瑞弘/謝佳珍）1090325

副總統陳建仁（圖）520即將卸任，他接受中央社專訪時談到總統蔡英文，在年金改革展現決心、勇氣與慈悲心，面臨最艱難困苦，仍勇往直前。中央社記者吳家昇攝 109年3月25日